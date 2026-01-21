Tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Nuevo accidente ferroviario en Barcelona a causa de las fuertes lluvias"

Dos nuevos accidentes ferroviarios en los servicios de cercanías de Cataluña, la llegada de Donald Trump a la cumbre de Davos y la mala situación de las negociaciones entre el PP y Vox por el Gobierno de Extremadura. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Accidentes en dos trenes en Cataluña por las lluvias

Lo primero es el nuevo accidente ferroviario, en este caso provocado por las intensas lluvias caídas en Cataluña. Dos trenes de cercanías se han salido de la vía. Uno de los descarrilamientos se produjo en Maçanet, en Girona, donde el tren había frenado por unas rocas en los raíles, pero acabó saliéndose de la vía. El otro, el más grave, ocurrió en la localidad barcelonesa de Gelida. La lluvia hizo caer un muro de contención contra el que chocó el tren.

Una persona que se encontraba en la cabina ha fallecido, aunque todavía no se puede confirmar que fuera el maquinista. Cinco de los heridos se encuentran en estado grave.

Este asunto nada tiene que ver con la limitación de la velocidad máxima que ayer adoptó ADIF para frenar el AVE a Barcelona. Tras lo ocurrido en Adamuz, decide ahora atender la denuncia y petición que el sindicato de maquinistas SEMAF presentó en agosto, solicitando bajar de 250 a 300 km/h para reducir vibraciones causadas por baches y desperfectos de la vía.

El Gobierno no respondió entonces al sindicato, pero sí al PP en el Senado, afirmando que no había elementos técnicos para fijar la nueva velocidad en 250 o en 160 km/h, que es a lo que ahora se ha reducido la velocidad en una cuarta parte del trayecto entre Madrid y Barcelona, sin explicar a qué elemento técnico se aferra el Ejecutivo para decidir ese nuevo límite.

Lo que demuestra este movimiento de ADIF es que ahora el Gobierno sí ha decidido atender los avisos de quienes pasan diariamente por las vías, con la orden de bajar la velocidad para revisar la seguridad en un trayecto donde la rápida degradación de la infraestructura estaría afectando a los trenes, tal y como denunciaba SEMAF.

Todo ello sucede mientras todavía se investigan las causas del accidente de Adamuz. Anoche, El Diario publicó la llamada que hizo el maquinista del Iryo tras notar un enganchón, sin ser consciente todavía de lo que había ocurrido.

No parece consciente de que ese enganchón del que habla pudiera ser la salida de la vía o el impacto con el Alvia que acababa de pasar, y que también descarriló. Por la tranquilidad con la que interactúa el controlador de Atocha, no parece que tuvieran noticia de ese descarrilamiento.

Trump, Davos y la tensión internacional

Donald Trump regresa a Davos dispuesto a que los líderes políticos y económicos le rindan pleitesía, pero se va a encontrar un ambiente enrarecido por su insistente ánimo de confrontación. Anoche, en la rueda de prensa con motivo del primer año desde su segunda toma de posesión, volvió a hablar del Golfo de Trump para referirse al de México, criticó a la ONU y mantuvo respuestas ambiguas sobre hasta dónde está dispuesto a llegar en su propósito de hacerse con Groenlandia.

“Ya lo averiguarán”, ha dicho, mientras sigue justificando sus intenciones apelando a la seguridad nacional e internacional. En NewsNation ha contado además su última ocurrencia: construir una cúpula dorada antimisiles.

Marc Rutte o Ursula von der Leyen son algunos de los líderes que ya se han citado con el presidente de Estados Unidos en Davos. Veremos si ocurre lo mismo con Emmanuel Macron, a quien Trump ha rechazado acudir a la reunión del G7 en París, alegando que al presidente francés no le queda mucho tiempo en el poder. Ayer filtró incluso mensajes privados en los que Macron le decía no entender su postura sobre Groenlandia.

Investidura en Extremadura

Se complica la investidura de María Guardiola en Extremadura. El desencuentro de los últimos días entre PP y Vox ha provocado que cada partido vote a su propio candidato para elegir al nuevo presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, que será del PP.

El PP esgrime como gesto haber cedido una decena de votos a Vox para que tenga al menos un puesto en la Mesa, algo que en principio no le correspondería. Sin embargo, Vox considera que la voluntad de acuerdo es nula, habla de posiciones muy alejadas y ya plantea la posibilidad de repetir elecciones, responsabilizando de ello a Guardiola.

Antes de quince días, el nuevo presidente de la Asamblea debe proponer un candidato a la investidura, cuya sesión deberá convocarse en un plazo máximo de un mes.