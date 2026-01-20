La tregua política que ejemplifican Óscar Puente y Juanma Moreno tras el trágico accidente de Adamuz

El trágico accidente ferroviario de Adamuz que deja ya 40 víctimas mortales está siendo la noticia que está marcando la actualidad en España en las últimas horas.

A diferencia de en otras catástrofes, estamos viendo desde el primer momento buena colaboración entre las instituciones y a los dirigentes políticos mantener la calma y huir del enfrentamiento, al menos durante las primeras horas.

Así lo mostraron este lunes tanto el ministro de Transportes, Óscar Puente, como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se dedicaron palabras de agradecimiento en algunas de sus intervenciones públicas y en los medios de comunicación.

"No puedo decir otra cosa que chapó", dijo Puente sobre la colaboración institucional con la Junta de Andalucía. "Cero reproches que hacer. Todo lo contrario, han actuado correctísimamente y no puedo, ni en la forma ni en el fondo, hacer más que alabanzas al señor Moreno Bonilla", explicó el ministro durante una entrevista en La Sexta.

Del mismo modo se había referido horas antes Moreno Bonilla a la cooperación entre administraciones tras el accidente del domingo. "Juntos llegamos más lejos y más rápido", señaló el presidente andaluz en la comparecencia que realizó junto a Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno.

Moreno destacó en esa línea el trabajo conjunto realizado desde por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Adamuz, la Diputación Provincial de Córdoba y el Gobierno de España.

También Felipe VI y la reina Letizia mostraron este lunes su consternación y preocupación por el accidente desde Atenas, donde se encontraban para asistir al funeral y el entierro de la princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía. Se prevé que este martes viajen a la zona cero del accidente.

Vox no respeta el luto y ataca al Gobierno

Casi todo el Gobierno y la mayoría de los partidos políticos cancelaron este lunes sus agendas para poner toda la atención en el accidente Adamuz. No lo hizo Vox, cuyos principal dirigente ya apuntaba este domingo, en las primeras horas tras el accidente, al Gobierno central.

"Como toda España, sigo con atención y desolación las informaciones del accidente ferroviario de Córdoba. Roguemos ya por las víctimas, y espero que toda la capacidad del Estado esté trabajando para atender a los heridos (…) Por desgracia, y lamento decirlo, como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años, no puedo confiar en la acción de este gobierno (…) Nada funciona bajo la corrupción y la mentira", dijo el domingo.

Este lunes, PSOE y PP decidieron retrasar el inicio de sus actos de campaña electoral en Aragón por el luto del accidente, pero no así la formación de ultraderecha, que mantuvo todos los actos previstos para estos días y acusó a socialistas y populares de "eludir responsabilidades".

"Nosotros no vamos a dejar de trabajar ni un solo momento, ni un solo día. Lo que hagan los otros partidos, algunos nos da la sensación de que quieren esconderse detrás de ese silencio para eludir responsabilidades, nosotros no lo vamos a hacer", declaró este lunes el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster.