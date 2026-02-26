Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Murió Tejero el mismo día que vieron la luz los documentos reservados del 23F"

La muerte de Antonio Tejero horas después de la desclasificación de los papeles del 23F, el paso al lado de Yolanda Díaz en Sumar y el nuevo choque entre el Gobierno y Junts por el decreto social resumen así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Muere Antonio Tejero tras la desclasificación del 23F

Esta vez sí. Antonio Tejero ha muerto a los 93 años, apenas unas horas después de que el Gobierno desclasificara los documentos del 23F. El teniente coronel que irrumpió en el hemiciclo pistola en mano al grito de “quieto todo el mundo” nunca renegó ni del golpe ni de la Operación Galaxia ni de su oposición frontal a la democracia. Siempre defendió que un gobierno militar debía salvar a la nación.

Fue expulsado de la Guardia Civil tras ser condenado a treinta años de prisión por rebelión. Solicitó el indulto en 1992, pero le fue denegado. Salió en libertad condicional en 1996 tras cumplir la mitad de la pena. En los últimos años se convirtió en figura venerada por sectores de la ultraderecha por su fidelidad a Franco hasta el final. Con su muerte ya no queda vivo ninguno de los cabecillas del 23F: Milans del Bosch falleció en 1997 y Armada en 2013, este último sí indultado en 1988.

Los documentos desclasificados revelan, entre otras cosas, que la esposa de Tejero lamentaba que lo hubieran dejado “tirado como una colilla”. También confirman que ni Milans ni Armada contaron con el respaldo que esperaban y que Juan Carlos I, lejos de apoyar la asonada, trabajó desde el primer momento para desactivarla. Entre los papeles figura incluso un análisis interno sobre por qué fracasó el golpe: uno de los errores, dicen, fue haber dejado libre al “Borbón” y tratarle como a un caballero.

Felipe González recordó ayer que el papel del rey fue decisivo. Desde el primer minuto, explicó, estuvo sondeando a los jefes militares para trasladarles su oposición al golpe, antes de comparecer de madrugada en televisión para darlo por fracasado.

Yolanda Díaz da un paso al lado en Sumar

Ha sido anunciar que se aparta y han llegado los elogios de sindicatos y partidos de la izquierda a la izquierda de la izquierda hacia Yolanda Díaz. Se subraya su gestión como ministra y sus logros, pero nadie le pide que vuelva a ser candidata. No se la considera ya un factor movilizador, sino más bien un obstáculo para recomponer alianzas, especialmente con Podemos.

Esa falta de apoyo, evidente desde hace semanas, es la que la ha llevado a confirmar que no optará al liderazgo de lo que quiera que sea a partir de ahora Sumar. Estuvo en la sesión de control y evitó hacer declaraciones allí. Prefirió anunciarlo en redes sociales, primero mediante una carta en la que sostiene que su decisión busca fortalecer la nueva coalición en construcción.

Después publicó un vídeo aclarando que no abandona sus cargos institucionales: seguirá como vicepresidenta y ministra de Trabajo.

Nuevo pulso del Gobierno con Junts

Mientras tanto, uno de los socios parlamentarios vuelve a evidenciar la fragilidad del Ejecutivo. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, reiteró que su grupo rechazará de nuevo el decreto del escudo social porque incluye la moratoria antidesahucios, que a su juicio ampara ocupaciones.

Pedro Sánchez le pidió que no copie el discurso de la derecha y la ultraderecha. Entre aplausos en la bancada socialista, el presidente cuestionó por qué Junts asume ese marco argumental. La respuesta implícita es evidente: Junts es derecha. Y, para la izquierda situada a la izquierda del PSOE, incluso ultraderecha cuando aborda asuntos como la inmigración.