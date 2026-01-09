Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "María Jesús Montero le hará los coros hoy a Junqueras"

Venezuela empieza a mover ficha con la liberación de presos políticos, mientras en España el foco vuelve a ponerse en la financiación singular de Cataluña y en las derivadas judiciales de la gestión de la Dana, con Alberto Núñez Feijóo citado hoy como testigo. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Venezuela: liberaciones parciales y gestos calculados

Lo primero son los aproximadamente cien presos políticos venezolanos que han sido liberados por el gobierno de Delcy Rodríguez. No son los entre mil y dos mil que estiman las organizaciones internacionales, pero sí constituyen un primer gesto del régimen hacia quien lo dirige ahora, Donald Trump. Entre los liberados hay cinco ciudadanos españoles.

Se trata de la hispano-venezolana Rocío San Miguel, defensora de los derechos humanos que llevaba dos años en El Helicoide; el marinero canario Miguel Moreno, capturado en junio y recluido en la prisión de Guatire; el valenciano Ernesto Gorbe, detenido con la visa caducada y encarcelado durante un año en ese mismo centro; y los ciudadanos vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, acusados por el régimen de terrorismo y de pertenecer al CNI, que permanecían en El Rodeo desde septiembre de 2024.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado la liberación como un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación. Desde Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta, Jorge Rodríguez, lo ha definido como un gesto motu proprio.

Rodríguez ha querido agradecer expresamente el papel de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien atribuye más de una década de trabajo por la convivencia en Venezuela. El miércoles, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, precisó que el ex presidente no actúa por mandato del Gobierno, aunque reconoció y valoró su labor.

Financiación singular: Montero da la cara

Día incómodo para la vicepresidenta y candidata María Jesús Montero. Será la encargada de explicar lo solidario y progresista de la financiación singular catalana y del principio de ordinalidad que ayer sellaron en el Palacio de la Moncloa Pedro Sánchez y el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, condenado e indultado.

El acuerdo supone 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña, bajo el argumento de que, al ser la tercera comunidad que más aporta, será también la tercera que más reciba. Un planteamiento que Esquerra defiende como singular y que el Gobierno presentará como generalizable.

De lo que hoy exponga Montero ya hizo adelanto Junqueras: nadie pierde y todos ganan.

Feijóo declara por la Dana

A las nueve y media de la mañana declara como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la Dana Alberto Núñez Feijóo. No lo hará presencialmente en el juzgado de Catarroja, ya que la magistrada ha autorizado su comparecencia por videoconferencia desde el Congreso.

La juez considera que el presidente del Partido Popular puede aportar información relevante sobre cómo iba reaccionando el gobierno de la Generalitat valenciana, dado que fue el propio Feijóo quien afirmó que Carlos Mazón le informaba en tiempo real.

Hace semanas, Feijóo ya remitió a la magistrada los mensajes de WhatsApp intercambiados con el presidente valenciano. De ellos se desprende que Mazón conocía la existencia de fallecidos en Utiel antes de la medianoche del 29 de octubre, cinco horas antes de lo que reconoció posteriormente en su comparecencia en el Congreso.