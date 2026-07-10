Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "El juez decide si imputa al jefe de gabinete de Sánchez en el caso cloacas"

El incendio declarado en Almería, que ya ha dejado seis fallecidos, la ampliación de la investigación del caso Leire con el foco en Correos y el nuevo giro de Donald Trump respecto a España tras la cumbre de la OTAN. Así resume Carlos Alsina las principales noticias de este viernes.

Once fallecidos en el incendio de Almería

El incendio declarado ayer por la tarde en Los Gallardos, Almería, originado presuntamente por la caída de un cable del tendido eléctrico en el kilómetro 511 de la N-340A, evolucionó con gran rapidez debido a las fuertes rachas de viento, de hasta 70 kilómetros por hora, y a la extrema sequedad del terreno.

La situación obligó a activar la evacuación urgente de varias pedanías y pequeños municipios. Fue precisamente durante esos desalojos cuando el fuego alcanzó a varios vehículos en la pedanía de Bédar, provocando la muerte de once personas. Durante toda la noche han trabajado en la zona más de 150 efectivos entre bomberos y miembros de la UME para tratar de contener un incendio que las autoridades califican de especialmente complejo.

La investigación del caso Leire alcanza también a Correos

El último informe de la UCO remitido al juez Santiago Pedraz incorpora un nuevo frente en la investigación del caso Leire al situar bajo el foco a Correos y al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de la empresa pública, Juanma Serrano.

Los investigadores sostienen que Serrano facilitó la incorporación de Leire Díez a Correos mediante una plaza cuyos requisitos habrían sido modificados para impedir que pudiera acceder cualquier funcionario. Posteriormente fue ascendida a directora gerente de Filatelia y Relaciones Institucionales con el visto bueno, según el informe, del entonces presidente de la SEPI, Vicente Fernández.

La UCO también vincula la contratación desde Correos de empresas como Carrillo Abogados o la constructora Madrid Aranda con el supuesto pago posterior de comisiones a la trama. Además, los agentes describen una relación de dependencia directa entre Leire Díez y Juanma Serrano y recogen mensajes en los que ambos celebraban la difusión de los audios de Villarejo y el uso político que, según ellos, había hecho de ellos Pedro Sánchez.

Trump cambia el discurso sobre España tras la cumbre de la OTAN

Después de varios días de durísimas críticas hacia España durante la cumbre de la OTAN, Donald Trump sorprendió cambiando completamente de posición durante el vuelo de regreso. Tras haber calificado a España de "caso perdido" y de "aliado horrible", terminó asegurando que nuestro país había sido "muy generoso" por aceptar un elevado compromiso de inversión en defensa.

Desde el Gobierno apuntan a que el cambio de tono pudo producirse después de que Pedro Sánchez explicara en la reunión principal que España ya destina el 2% del PIB a Defensa y está preparada para elevar ese porcentaje ligeramente, aunque muy lejos del 5% que reclama Washington. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reconoció no saber exactamente a qué compromiso se refería Trump.

La cumbre dejó además una anécdota diplomática después de que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, regalara un revólver a los dirigentes asistentes. El Gobierno español ha explicado que el arma ya está en manos del Ministerio del Interior para ser inutilizada y posteriormente almacenada, evitando así cualquier controversia sobre su recepción.