Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Guardiola consuma su giro ideológico y defiende en su investidura la prioridad nacional"

Actualidad política y económica

El concepto de 'prioridad nacional' irrumpe en la política española, el PP pacta con Vox en Extremadura y la tensión internacional sigue marcando la agenda económica. Así lo resume Carlos Alsina.

El pacto PP-Vox y la 'prioridad nacional'

Lo primero sigue siendo la prioridad nacional. El concepto que el PP le ha comprado a Vox para poder hacer a María Guardiola nuevamente presidenta de Extremadura en la votación de hoy. Inciso. El lío en el que se ha metido el PP es tal que está negociando con los de Abascal aprobar hoy en el Congreso enmendar su moción sobre inmigración planteando que toda persona en situación irregular no pueda acceder a prestaciones sociales salvo que encuentren en una situación de urgencia vital. La prioridad nacional. Aunque mencionando el arraigo, esta vez sí específicamente, que es a lo que se está agarrando la dirección popular para intentar descafeinar el concepto comprado a Vox. Dice Feijóo que la prioridad nacional es el tiempo que se lleva viviendo en la comunidad.

María Guardiola no habló expresamente de la prioridad nacional en su segundo discurso de investidura. Pero sí ha reconocido que lo acordado con Vox genera ruido. En cualquier caso sostiene que son interpretaciones interesadas las que han provocado la polémica y que por eso no va a entrar en aclarar nada. Pero aclarando que su gobierno va a cumplir la ley. Solo faltaba.

Sobre esto de cumplir la ley se ha descolgado Guardiola al destacar hablando de ayudas sociales que los okupas o los que cometan un delito no pueden recibirlas antes de los que cumplen las leyes.

No llega a ligar inmigración con delincuencia pero en el debate en el que estamos metidos es como poco una afirmación arriesgada. Debería el cualquier caso Guardiola explicar si hasta ahora en la comunidad que ha gobernado desde 2023 los delincuentes recibían más ayudas que quienes respetaban las normas.

Le preguntó ayer Susanna Griso a Juanma Moreno por la inmigración y el concepto de prioridad nacional que ha aceptado su partido. Y lo reduce a la hipérbole que busca Vox. Sobre el arraigo al que ahora se agarra la dirección del PP explica que es lo que ya existe.

Juicios en marcha y caso mascarillas

Sobre los juicios en marcha hoy turno para el ex gerente del PSOE Mariano Moreno Pavón, recolocado ahora en la empresa del uranio -la de Leire Díez-. Durante la instrucción asintió al comentario del juez de que no parecía un control muy efectivo el que se hacía de los pagos en efectivo y los tiques que se presentaban.

En la sesión de ayer declaró en el Supremo como testigo el ex CEO de Globalia Javier Hidalgo. Y minimizó el papel de Aldama al tiempo que explica que estaba muy integrado en varios ministerios, no solo en Transportes.

Niega Hidalgo que pagara medio millón de euros en comisiones para acelerar el rescate de Air Europa como declaró la empresaria Carmen Pano. Es más, se queja de las condiciones, dice, sibilinas del rescate, que estrangularon más a la compañía. No ha contado entonces por qué lo aceptó. Y por qué pagó diez mil euros al mes a Aldama para lograrlo.

Irán, Trump y el impacto económico

Incapaz de acabar con la guerra que él mismo comenzó junto a Netanyahu, el presidente de EEUU ha decidido ampliar sin límite el alto el fuego. En su último mensaje Trump viene a reconocer que con quien ha estado negociando no es quien dirige el régimen y por eso reclama una propuesta unificada por parte del régimen.

Tanto repetir que había logrado derrocar y cambiar el régimen y resulta que no es así. Irán anuncia que no va a acudir a las negociaciones en Pakistán e incluso afirma que no reconoce ningún alto el fuego más.

Para sentarse Irán sigue reclamando que EEUU desbloquee Ormuz y el acceso a sus puertos, algo que califica como acto de guerra. Ante el silencio, Trump ha reunido a su cúpula militar por si finalmente se sobrepasa la tregua.

El pesimismo en los mercados ha vuelto a situar el barril de crudo Brent por encima de los cien dólares.

La preocupación por la crisis de combustibles ha llevado a Bruselas a advertir que aunque en España no se prevean problemas por la falta de queroseno sí puede verse afectada indirectamente. Porque si en otros países tienen que reducir vuelos puede impactar en nuestro principal mercado. El turismo.