Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "La fontanera, en el calabozo, y otro ex alto cargo del Gobierno detenido"

La detención de Leire Díez y el expresidente del SEPI en una nueva investigación judicial abierta, la nueva crisis interna en el PSOE por los escándalos sexuales y las implicaciones parlamentarias para el Gobierno del cese como diputado de José Luis Ábalos. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día:

Detenciones en la operación anticorrupción

Han pasado la noche en el calabozo de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y Leire Díez. Y visto lo visto, tenía razón cuando decía que no era “fontanera”. O no solo. Porque esta operación no tiene relación con la búsqueda de trapos sucios en nombre de Sánchez para perjudicar a dirigentes de la UCO o de la Fiscalía Anticorrupción, asunto por el que ya está imputada por cohecho y tráfico de influencias.

La investigación por la que ambos han sido detenidos apunta a posibles delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Es decir: corrupción. Nada que ver con un asunto personal, como sostiene SUMAR, ni con actos posteriores a la baja de Díez en el PSOE, como intenta defender la portavoz socialista Mínguez.

La causa está bajo secreto de sumario por decisión del juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, pero sí se puede deducir el contexto. Desde 2018 hasta 2021, Díez fue responsable de comunicación de Enusa, empresa del sector del uranio dependiente de SEPI y presidida por Fernández Guerrero por recomendación de María Jesús Montero. Tras dimitir un año después por otra causa de la que fue absuelto, fichó por Servinabar, empresa vinculada a Santos Cerdán y Antxón Alonso.

Goteo de casos de acoso en el PSOE

Empieza a ser costumbre en el Gobierno que un escándalo tape al anterior. La jornada arrancó con el caso Paco Salazar y con Pedro Sánchez minimizando en la sesión de control las denuncias por acoso sexual al enmarcarlas en la estructura del acoso laboral en España.

Pero una cosa es acoso laboral y otra es acoso sexual dentro del Palacio de la Moncloa, que no es precisamente una empresa cualquiera. Y el día siguió complicándose con las acusaciones contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Tras negar en rueda de prensa las denuncias por acoso sexual reveladas la noche anterior por Cuatro, la presión del PSOE y del BNG le llevó a rectificar parcialmente horas después. Tomé anunció su dimisión como presidente de la Diputación —por retirada del apoyo socialista— y su salida del partido, junto a la de su gobierno municipal en Monforte de Lemos.

La minoría parlamentaria del Gobierno vuelve a prueba

En este contexto, el Gobierno vuelve hoy a medir su minoría en el Congreso. Una minoría aún más ajustada porque ya no puede contar con el voto deJosé Luis Ábalos. El Supremo ha confirmado su procesamiento y la inminente apertura de juicio oral por la trama de las mascarillas, por lo que se han suspendido sus derechos y deberes como diputado. Él y su asesor Koldo continúan en prisión preventiva desde el 27 de noviembre.

El pleno de hoy permitirá comprobar la posición de los socios del Gobierno, a los que el Ejecutivo viene advirtiendo del riesgo de que no salgan adelante los Presupuestos, tratando de presionarles para suavizar su postura en la negociación.