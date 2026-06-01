Las tres noticias de Carlos Alsina para empezar el día: "Se cumplen ocho años de la moción de censura contra Mariano Rajoy"

Pedro Sánchez cumple ocho años en La Moncloa en medio de la presión judicial sobre su entorno político, mientras los consumidores afrontan una nueva subida de los costes energéticos y Colombia se encamina hacia una decisiva segunda vuelta presidencial marcada por la polarización. Así resume Carlos Alsina las principales noticias del día.

Ocho años de Sánchez en el poder bajo la sombra de los casos judiciales

Lo primero es el aniversario. Ocho años se cumplen hoy de la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno después de la moción de censura contra el PP de Rajoy después de la sentencia de la Gürtel. Moción defendida hace ocho años y un día -como una condena- por su entonces fiel escudero José Luis Ábalos que hizo un alegato de la política limpia y la repulsa a la corrupción.

Hoy Ábalos está en prisión a la espera de su primera sentencia por el primer caso de corrupción de este gobierno y este PSOE que se ha juzgado. Su sucesor en la secretaría general del PSOE Sántos Cerdán está procesado en el Supremo por amaños de obra pública e imputado ahora en la Audiencia Nacional por el caso Leire. Que a los socialistas les ha llegado cuando todavía estaba digiriendo la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, faro moral de Sánchez antes de que lo sustituyera por el Papa León XIV.

El presidente del gobierno no ha querido ir tan lejos como lo habían hecho sus ministros arietes Óscar Puente y Óscar López apuntando a una conjura para derribar al gobierno que iba desde el PP hasta los jueces y la policía o la Guardia Civil. Pedro Sánchez no ha nombrado a los segundos y en el acto que compartió ayer con los cachorros socialistas simplemente señaló al partido de Feijóo. Al que llamó en varias ocasiones oposición marrullera, demostrando de nuevo que aquello que defendía de política limpia era para los demás.

Lo ha repetido en cuatro ocasiones para ver si así cala el mensaje. Más que entre la oposición que tiene enfrente, entre la oposición silente que existe en su mismo partido. En la hoja parroquial con la actualidad del PSOE que cada domingo publica El País cuenta que ha hablado con una veintena de dirigentes territoriales y que la mayoría apoya que no se adelanten las elecciones. Pero porque dan por hecho que eso significaría perder el gobierno. Aunque la posibilidad de lo que se siga conociendo genere peores perspectivas todavía para los candidatos socialistas allá donde se presenten.

En las próximas horas o días se va a publicar el sumario del caso Leire; sigue pendiente la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional el día 17; que Begoña Gómez está citada la semana que viene; que a finales de ésta declara David Sánchez en el juicio por enchufismo abierto en la Audiencia de Badajoz; y que en cualquier momento el Supremo debe comunicar el fallo por el caso mascarillas.

Suben la electricidad y el gas tras el fin de las ayudas

Suben los precios de la electricidad y el gas que pagan los consumidores. No porque la guerra en Irán siga estancada con Trump haciendo la yenka sobre el acuerdo con el régimen, que también, sino porque estos meses pasados los precios se contuvieron gracias a las ayudas de gobierno.

Lo que se mantienen todavía son la reducción del IVA para los combustibles y las ayudas a la agricultura y los transportistas porque la gasolina y el diésel siguen disparados. Con los impuestos al gas y la electricidad restablecidos se da por hecho que este mes va a volver a aumentar la inflación que ahora mismo ya está en el 3,2%. Sigue encareciéndose la vida y reduciéndose el poder adquisitivo de los españoles a pesar de la visión benevolente de Pedro Sánchez.

Su autoelogio del viernes al afirmar que el salario medio ha crecido un 28% desde que él gobierna no tuvo el efecto deseado por el presidente porque, aún siendo cierto, es incompleto. No explicó Sánchez que hablaba del sueldo medio bruto y no del neto, que es lo que ingresamos los trabajadores.

Básicamente porque el neto no solo no ha subido desde que gobierna sino que ha bajado levemente teniendo los trabajadores menos poder adquisitivo que hace ocho años. Siendo Hacienda la más beneficiada.

Colombia se encamina a una segunda vuelta muy polarizada

Y la Colombia post Petro es una Colombia polarizada. No era la segunda vuelta de las presidenciales pero lo parece viendo el resultado. Ganó con el 44% de los votos el populista de extrema derecha De la Espriella, que además de seguidor de Bukele y Trump ejerció de abogado de Alex Saab, considerado testaferro de Maduro en tierras colombianas.

El presidente Gustavo Petro ya ha dicho que no reconoce el resultado electoral, el mismo camino que ha seguido su discípulo, Iván Cepeda, que pide que se investiguen cerca de 800.000 votos, resultado supuestamente de haber ampliado el censo electoral. Unas palabras que le han valido al ultra de la Espriella, para amenazar con que defenderán este resultado electoral si hace falta por la fuerza.

Con el 41% se ha quedado el que era favorito y sucesor de Petro el candidato Iván Cepeda. Y muy lejos el resto de candidatos incluida la que hasta hace nada los sondeos daban por seguro que iba a pasar a la segunda vuelta: la representante de la derecha moderada Paloma Valencia, que no llegó al 7% de los votos.

En buena medida dependerá de ella y de lo que decidan apoyar sus votantes si el principal gobierno de izquierdas de Latinoamérica junto al de Lula se mantiene o si vira hacia el extremismo de derechas. La segunda vuelta será el 21 de junio.