El PP tramitará la Ley contra la fundación Francisco Franco pero advierte: es inconstitucional

"No puede ser una ley redactada ad hoc contra la Fundación Francisco Franco"- señalan fuentes del Senado tras conocer el informe de la Letrada Mayor. Porque esta proposición de ley que pretende el PSOE excluye a otras asociaciones que avalan o no condenan otras dictaduras o el propio terrorismo. A pesar de todo, el PP votará SÍ a su tramitación en la Cámara Alta. "Para no prevaricar" -advierten.

Y es que la Modificación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo que regula el Derecho de Asociación con el objetivo de prohibir la Fundación Francisco Franco va contra la Constitución. Así lo expresa la Letrada Mayor de la Cámara Baja en un informe al que ha tenido acceso Onda Cero.

La ley de Sánchez no condena otras dictaduras ni al terrorismo

En dicho texto de los servicios jurídicos de la Cámara Alta se reprocha a la futura proposición de ley que solo abra la posibilidad de declarar ilícitas las asociaciones que realicen actividades que constituyan “apología del franquismo”, sin condena penal previa, y no incluya además la apología de otros regímenes autoritarios pasados (nacional-socialismo, stalinismo, etc) u otros regímenes autoritarios contemporáneos (dictadura china, cubana, etc), y no se configure este tipo de apologías -además de la franquista- como ilícitos penales dentro de la futura reforma de la ley.

Para los letrados de la Cámara Alta "ambas cuestiones pueden entrar en colisión con el núcleo esencial del derecho de asociación -en relación con el principio de igualdad- pues las asociaciones con actividades que constituyan apología del franquismo van a pasar a estar peor tratadas y discriminadas en nuestro ordenamiento que otras asociaciones" que puedan realizar apologías de otras causas como el terrorismo, lo que configura que esta ley esté diseñada "Ad hoc" para la fundación Francisco Franco como caso singular, como destinatario único, categoría prohibida por el Tribunal Constitucional.

El PP, a pesar de todo, votará a favor de su tramitación, pero...

Los Populares van a votar que sí a la tramitación de la Proposición de Ley en la Mesa del Senado, decía el Portavoz Javier Maroto, "porque si no podrían denunciarnos por prevaricación y porque dicha ley quedaría aprobada ya que el Senado no habría emitido enmiendas". El PP cree que se puede tener una posición contraria a este texto que dicen los letrados de la Cámara que es inconstitucional pero hay que cumplir un procedimiento. Posteriormente -advierte Maroto- será el Pleno del Senado quien vote al respecto. El PP tiene mayoría en la Cámara Alta.

La reforma de la ley que permitiría la ilegalización de la Fundación Francisco Franco salió adelante hace unas semanas en el Congreso de los diputados gracias a los votos de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, el Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. El PP se abstuvo y Vox votó en contra.

La proposición de ley que prepara el PSOE trata de dar cumplimiento a la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, de octubre de 2022, que ya preveía la modificación de la ley de asociaciones.