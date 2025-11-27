La teoría de Carlos Alsina: "Los únicos capaces de entender qué está pasando son Ábalos y Sánchez"

La tertulia de Más de uno ha debatido cuáles son las razones detrás del comportamiento de José Luis Ábalos y Koldo García para comenzar a presionar en este momento al Gobierno y al Partido Socialista con declaraciones en las que aseguran que es verdad la supuesta reunión de Pedro Sánchez con el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, o insinuando que Yolanda Díaz ha felicitado el uso de su residencia oficial a personas sin derecho a ello.

Para Carlos Alsina, solo puede haber una razón de estas acciones, "los únicos que son capaces de entender lo que está pasando son Ábalos y Pedro Sánchez". Alsina ha afirmado que el único que puede entender que Koldo salga sin previo aviso a confirmar una reunión que publicado El Español sin ningún carácter delictivo.

Para que después, los dos principales protagonistas de la supuesta reunión, Sánchez y Otegi, la hayan desmentido con rotundidad. El presentador de Más de uno ha apuntado a que tiene que ser Sánchez esa "fuente presencial" a la que Ábalos hace referencia en el post que publicó en redes sociales confirmando el encuentro, debido a la cercana relación que mantenían en ese momento el exsecretario de Organización del PSOE y el presidente del Gobierno.

"Aquí se están intercambiando mensajes en clave o nos está faltando información" ha sentenciado el presentador. Previamente, en su Monólogo, Alsina se había preguntado por la razón de la actuación de los dos investigados, "Qué mensaje están haciendo llegar a su antiguo mentor y qué esperan que este haga por ellos: qué, ante quién y cuándo."

Dos escenarios posibles

Establecía dos escenarios posibles: "Pongamos que el mensaje esté siendo: 'mira el follón en el que te podemos meter inventándonos cualquier cosa, fabula que algo queda'. ¿Qué les lleva a pensar que haciendo eso van a conseguir de Sánchez les consiga algo que hasta ahora no hayan tenido? ¿Qué frene a la fiscalía, como Bárcenas le pedía a Rajoy, Luis sé fuerte? ¿Que sea neutralizado el fiscal anticorrupción Luzón, como habría deseado Leire? No se sabe.

La segunda opción para el periodista era la siguiente: "La inventada sobre Otegi puedes torearla porque no puede aparecer prueba alguna, pero de otros asuntos incómodos que la opinión pública no conoce sí podremos aportar prueba porque esos otros asuntos sí existieron". Pero en este supuesto la pregunta seguiría siendo la misma: "qué creen Ábalos y Koldo que Sánchez puede hacer por ellos en este día de riesgo de cárcel".

Según Alsina, estas mismas especulaciones se podrían estar barajando en el puente de mando de Ferraz y la Moncloa, donde tampoco son capaces de entender a qué está jugando la pareja. No obstante, la opción por la que se decantan es que "la única persona capacitada para descifrar a Ábalos, sus humores y sus mensajes, sea el hombre que compartió con él horas y horas de coche y horas y horas de conversaciones sobre estrategias, negociaciones y relatos. El hombre que lo tuvo a su lado cuatro años y le dio galones. O sea, Sánchez."