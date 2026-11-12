Tellado da por "herido de muerte" al PSOE por el presunto fraude de las pulseras antimaltrato: "España no merece un Gobierno así"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que el PSOE está "herido de muerte por la corrupción" tras conocerse que la Fiscalía Europea investiga un presunto fraude con fondos comunitarios destinados al sistema de pulseras antimaltrato en España. El dirigente popular ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha sostenido que el país "no merece un Gobierno así".

"En el Gobierno de Pedro Sánchez se ha robado con todo", ha afirmado Tellado a preguntas de los periodistas durante la presentación de los candidatos del PP al Congreso y al Senado por la provincia de A Coruña. El dirigente ha enumerado distintos casos que, a su juicio, evidencian la corrupción del Ejecutivo: "Han robado con las mascarillas en la pandemia, en la ejecución de obra pública y ahora sabemos que, presuntamente, robaban con las pulseras de seguimiento de los maltratadores de mujeres".

Tellado ha situado el foco en la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a quien considera responsable políticamente de este asunto. "Es un problema de la ministra de Igualdad", ha señalado, antes de referirse a la situación de los dirigentes socialistas de Castilla y León.

En este sentido, ha aludido a la posición de Redondo como número dos del PSOE por Valladolid y a la salida del exministro de Transportes Óscar Puente, que encabezaba la candidatura. "El número uno del PSOE por la provincia de Valladolid ya cayó, y, si ahora tiene que caer la dos, acabarán entrando los suplentes", ha ironizado.

Tellado también carga contra el PSOE por la investigación de la UCO

Las críticas del secretario general del PP se han extendido a la actuación de la UCO de la Guardia Civil, que este jueves ha acudido al Tribunal de Cuentas para recabar información sobre las presuntas irregularidades en donaciones al PSOE que analiza el órgano fiscalizador.

Sobre esta investigación, Tellado ha afirmado que los socialistas afrontan las próximas elecciones generales "con la mayor de las preocupaciones". El dirigente popular ha insistido en que el partido está atravesando una situación especialmente delicada por los distintos casos que afectan al entorno del Gobierno.

"El PSOE está herido de muerte por la corrupción, por la incompetencia", ha sentenciado. Frente a ello, ha defendido que España merece "un Gobierno mucho mejor, honesto" y ha asegurado que ese Ejecutivo lo encabezará Alberto Núñez Feijóo.

"Hay al frente incompetentes o corruptos", ha añadido, antes de reiterar que "España no merece un Gobierno así".