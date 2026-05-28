Susana Díaz pide "transparencia" en el PSOE: "El que tenga que caer que caiga"

El día de ayer fue un día convulso para el Partido Socialista, con el foco puesto en el requerimiento de la UCO en la sede de Ferraz para recabar información del caso Leire. También registraron varios domicilios, como el del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el empresario Javier Pérez Dolset y el exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías.

Además, el juez Pedraz imputó a Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE, dentro del operativo del que se van conociendo unos nuevos hechos que salpican al PSOE en maniobras para limpiar causas judiciales que afectan al partido.

Son varias las personalidades del mundo de la política que han pedido "explicaciones" al respecto, como es el caso de Susana Díaz, en Por fin, programa de Onda Cero presentado por Jaime Cantizano. Hace apenas unos días fue Emiliano García-Page quien, en una entrevista con Rafa Latorre en La Brújula, reclamaba dejar atrás "las conspiraciones": "No siempre meten en prisión a los culpables, pero les cuesta mucho meter en prisión a inocentes".

Susana Díaz pide un partido "transparente" para que se salve la izquierda

La que fuera presidenta de la Junta de Andalucía y actual senadora por parte del Partido Socialista ha pedido en Por fin "explicaciones" ante los numerosos casos de corrupción de su partido. En el día de ayer, mantenía en Espejo Público que no quiere "que los militantes tengan que agachar la cabeza".

Durante el día de hoy, informaba de la último información publicada por el PSOE, donde se explicaba que "cuando se levante el secreto de sumario y se conozca realmente lo que se está investigando por lo del requerimiento de ayer, se van a dar todas las explicaciones".

Díaz ha añadido que "esto es lo que yo quiero que mi partido sea" y que "empieza a ser transparente". Finalmente ha añadido que "el que tenga que caer que caiga, pero que se salve el partido, se salve la izquierda y se salve un montón de gente de sentido honesto que da toidos los días la cara por el PSOE".