Del Santos Cerdán al exdirigente socialista Gaspar Zarrías: todos los nombres del caso Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz puso en marcha una investigación en diciembre que ha destapado la presunta trama creada para entorpecer investigaciones judiciales que perjudicaran al PSOE y al Gobierno. Tras las últimas informaciones reveladas en el auto al que ha tenido acceso Onda Cero, el documento salpica a excargos socialistas como Santos Cerdán, a la gerente del partido y a otros nombres que escapan del plano principal.

A primera hora de la mañana del miércoles se conoció la noticia de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se habían personado en Ferraz, calle donde está ubicada la sede del PSOE en Madrid. El registro tenía el objetivo de obtener documentación y archivos electrónicos relativos a presuntos pagos irregulares a la exmilitante socialista Leire Díez, comúnmente conocida como la fontanera del PSOE, por sus servicios al frente de la supuesta trama.

De forma simultánea, la UCO también practicaba este miércoles registros en la vivienda del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Milagro (Navarra), en la del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en Madrid y en la del empresario Javier Pérez Dolset en la Comunidad de Madrid. Todos ellos han sido imputados por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

Todos los nombres del caso Leire Díez

En la presunta trama aparecen diferentes personalidades, como la ya mencionada Leire Díez, quien abandonó el PSOE el 3 de junio de 2025 tras ser citada en Ferraz para explicar unos audios en los que se le escuchaba pedir información comprometedora sobre miembros de la UCO.

Según apunta la agencia EFE basándose en el auto, Díez formaba parte presuntamente de una trama junto al entonces secretario de Organización socialista Santos Cerdán para "obstaculizar de forma sistemática y continuada" procedimientos judiciales o actuaciones policiales que pudieran perjudicar al PSOE o al Gobierno.

Díez, que siempre ha dicho que realizaba una labor periodística de investigación, fue concejala socialista en Vega del Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015, jefa de comunicación en la empresa pública Enusa entre 2018 y 2021 y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos entre 2022 y 2024.

Santos Cerdán

Cobra importante papel el que fuera secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025, Santos Cerdán, quien dejó el cargo y el escaño tras publicarse su presunta vinculación con el caso Koldo. Pasó casi cinco meses en prisión y está investigado en esa causa por presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

En su día admitió que se había reunido dos veces en 2024 con Leire Díez y con el empresario Javier Pérez Dolset, quienes le informaron de audios del excomisario José Manuel Villarejo acerca de las saunas del suegro del presidente del Gobierno. De acuerdo con el auto judicial, la presunta organización se reunió al menos 22 veces en la sede del PSOE de Ferraz y Cerdán y Leire Díez se vieron al menos 17 veces más en otras localizaciones.

Gaspar Zarrías

Gaspar Zarrías, también imputado en la causa, fue un exdirigente del PSOE andaluz que desempeñó varios cargos destacados en la Junta de Andalucía, fue secretario de Estado y diputado y renunció al acta en 2015, cuando el Supremo solicitó el suplicatorio para investigarlo en el caso de los ERE.

Fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación, aunque el Tribunal Constitucional admitió su recurso de amparo y finalmente anuló la condena en 2024, ordenando a su vez dictar una nueva sentencia.

Zarrías llegó a declarar que contrató a Leire Díez en 2024 para indagar en la posible relación del excomisario José Villarejo con el procedimiento de los ERE y sostuvo que el PSOE no tuvo relación con esa contratación; el auto de Pedraz apunta a que se utilizó una sociedad suya para canalizar cuatro pagos de 4.000 euros del PSOE a Díez.

Javier Pérez Dolset

Por su parte, el empresario Javier Pérez Dolset, vinculado al sector tecnológico y de contenidos digitales, en 2017 fue detenido y la Audiencia Nacional le investiga por delitos como insolvencia punible, administración desleal, fraude en subvenciones y tráfico de influencias.

Además, ha reconocido que ha colaborado con Leire Díez en diversas investigaciones y el auto recoge varias reuniones de ambos, entre ellas la primera cita que mantuvieron en la sede del PSOE en 2024. Según el juez, el PSOE llegó a abonarle un viaje a Zaragoza con el objetivo de mantener una reunión acompañado de Díez.

Ismael Oliver

Letrado de parte de los implicados, Ismael Oliver aparece en el auto como otro de los vehículos para pagar 27.225 euros a Díez, recurriendo a dos sociedades que administra, Estudio jurídico Loliver & Partners y Oliver Gruppe.

Se reseña que es también abogado del exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos, investigado en España, y cómo presuntamente intentó junto a Leire Díez condicionar la actuación del fiscal Anticorrupción José Grinda.

Jacobo Tejielo

Es el abogado que contrató Cerdán tras su imputación en el caso Koldo, y su despacho ha intervenido en procedimientos de gran complejidad vinculados a delitos económicos y de corrupción, incluida la defensa del narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco.

Por el momento, el magistrado no lo integra en la organización, pero señala que coadyuvó a los intereses de la trama, que fue designado como "responsable" de las actividades del área de "hidrocarburos" y que presuntamente recibió al menos 125.000 euros provenientes del PSOE. Así las cosas, el juez Pedraz vincula su actuación con presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho y contra las instituciones del Estado.

Juan Sánchez Yepes

El capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes aparece en el auto relacionado con los delitos citados anteriormente y el juez apunta que también facturó servicios al PSOE. En el auto, Pedraz señala que, sabiendo que era información secreta, aportó a Díez datos sobre la estructura de la UCO (dado que él estuvo destinado en esta unidad) y algunos de sus miembros. Teijelo es su abogado en el denominado caso Gaslow, un presunto fraude de hidrocarburos que también instruye el juez Pedraz.

Ana María Fuentes

Ana María Fuentes es la gerente del PSOE desde 2021. Antes de ocupar este cargo, fue responsable de la oficina de cumplimiento normativo del partido y diputada por Málaga, entre otros cargos.

Respecto a su figura, el juez Pedraz ve indicios en su responsabilidad, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos que investiga. Apunta además a un posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas "mendaces" que permitían transferir fondos a Díez.

En junio de 2025, Pedro Sánchez la incorporó al equipo provisional que asumió la Secretaría de Organización del partido tras la salida de Santos Cerdán y este miércoles, desde Roma, el presidente del Gobierno ha asegurado que "ha llevado las cuentas de manera escrupulosa del PSOE".

Juan Manuel Serrano y Juan Francisco Serrano

Tanto a Juan Manuel Serrano como a Juan Francisco Serrano, el juez no les atribuye la condición de investigados, según apunta EFE, aunque señala que ve indicios de su presunta colaboración con los imputados, ejecutando "concretos y aislados actos en auxilio a su ilícito plan". Según el auto, participaron en la primera reunión que Cerdán mantuvo con Díez en Ferraz el 26 de abril de 2024.

Juan Manuel Serrano fue jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE entre 2014 y 2018 y presidente de Correos; mientras que Juan Francisco Serrano fue mano derecha de Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE y es actualmente miembro de la Ejecutiva y diputado por Jaén.