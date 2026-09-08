El Supremo paraliza las inscripciones en el censo derivadas de la 'ley de nietos'

El Tribunal Supremo ha dejado en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes -CERA- como consecuencia de la denominada ley de nietos, hasta que las oficinas consulares acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de descendientes de españoles y que hubieran sufrido exilio.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo acuerda suspender los efectos electorales para esas personas para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse, estimando las medidas pedidas por Vox e Iustitia Europa.

Además, el alto tribunal establece que las nuevas inscripciones afectadas quedarán suspendidas una vez finalizada su tramitación y que estas medidas permanecerán vigentes hasta que se dicte sentencia en el procedimiento.

El Gobierno no comparte la decisión

"No compartimos esta decisión contraria al criterio del Gobierno y también al de la Junta Electoral Central (JEC). Confiamos en la imparcialidad de la justicia en el Estado de Derecho", que "es imprescindible", así se ha pronunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El PP y Vox sacan pecho

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado a esta noticia con un mensaje en redes sociales con un escueto "teníamos razón".

Por su parte, Vox ha emitido un comunicado en el que ha puesto en valor que se ha conseguido "suspender el intento de manipulación del censo electoral para alterar las elecciones".

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