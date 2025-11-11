El sorprendente candidato que propone Esperanza Aguirre para una moción de censura: "Se me ocurre un nombre"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha concedido una entrevista a Susanna Griso en Espejo Público y ha sorprendido al proponer un nombre como posible candidato para encabezar una hipotética moción de censura contra Pedro Sánchez.

En un momento de la conversación, Griso le ha preguntado por la posibilidad de una moción de censura "instrumental", planteada con el único objetivo de convocar elecciones anticipadas. Aguirre no la ha descartado y asegura que "no le parecería mal quitarnos dos años de Sánchez".

Tras mencionar a Miguel Roca como una figura que podría reunir consenso, ha añadido con una sonrisa: "Se me ocurre otro... ¿Qué te parecería Felipe González?". La propuesta ha desatado la sorpresa en el plató y una reacción inmediata de la presentadora: "¡Guau! Esto ya son palabras mayores".

Aguirre ha explicado que, aunque no cree que esa oferta de Junts al PP para promover una moción sea real, la idea de buscar un candidato neutral con un único objetivo, convocar elecciones, podría ser "una salida razonable ante el agotamiento del Gobierno actual".

Críticas al Gobierno por la gestión de las inundaciones en Valencia

Antes de ese momento, la dirigente popular ha cargado duramente contra el Ejecutivo de Sánchez por lo que considera "una absoluta falta de previsión" ante los efectos de la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana.

Aguirre ha denunciciado que "no se ha hecho absolutamente nada de lo que había que hacer" en materia hidráulica, citando la presa del Cheste como ejemplo de una infraestructura "aprobada, financiada y proyectada" que nunca se llegó a construir. "¿Por qué está prohibido limpiar los cauces? ¿Por qué, en vez de hacer presas, las destruyen? 224 presas han sido demolidas durante este gobierno", ha señalado.

También ha defendido al ya dimitido Carlos Mazón, a quien considera que "ha hecho lo que tenía que hacer", aunque ha reconocido que "quizás lo hizo tarde". En su opinión, lo verdaderamente urgente es que "las ayudas lleguen a los valencianos" y que "la reconstrucción se haga de verdad".

"Sigo en política, pero no en primera fila"

En el arranque de la entrevista, Aguirre ha asegurado estar "muy bien, gracias a Dios", y ha admitido que sigue vinculada a la política, aunque "no en primera fila". "Ese es el mejor sitio para estar, se puede decir lo que se piensa"..

Ha recordado que ha dimitido tres veces a lo largo de su carrera, reivindicando así su coherencia frente a lo que considera la falta de responsabilidad de algunos miembros del actual Ejecutivo.

"Pedro Sánchez no deja de atreverse a nada, incluso a indultar si le condenan", ha asegurado en referencia al caso del fiscal general del Estado, insistiendo en que "el presidente no entiende que en una democracia liberal hay tres poderes y que él solo representa uno".