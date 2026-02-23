Los sindicatos de policía protestan para reclamar la dimisión de Marlaska y "un cambio en la cúpula policial"

Apenas un centenar de policías y guardias civiles se concentraron este lunes en Madrid frente al Ministerio del Interior para exigir "un cambio en la cúpula policial" tras la querella por agresión sexual presentada contra el ya ex director adjunto operativo (DAO) José Ángel González.

Denuncian la "ley del silencio" en relación al caso y piden la dimisión del ministro y del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras.

Bajo el lema 'Dimisión', y convocada por el sindicato Justicia Policial (Jupol), los agentes se concentraron por la falta de explicaciones por parte de Interior y la Policía en el caso que afecta, en particular, al ex DAO, pero también a algunos mandos de la cúpula policial, como el asesor de este, el comisario principal Óscar San Juan, quien supuestamente habría ejercido presiones sobre la víctima a cambio de su silencio. Además, el abogado de la querellante aseguró que está recibiendo denuncias de otras agresiones por parte de altos mandos.

Entre gritos de "¡Fuera de Interior, Marlaska dimisión!" o "si hay encubrimiento, fuera del Gobierno", los manifestantes protestaron ante la sede del Ministerio, donde el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, avisó de que no se puede "permitir este nivel de crispación dentro del Cuerpo". "Se está abriendo un ataque a la Policía por las actitudes de un director adjunto operativo que, de ser ciertas, van a comprometer a la Policía Nacional, y no podemos permitirlo", ha subrayado.

Tajante, Rivero ha exigido "un cambio en la cúpula policial, empezando por el ministro del Interior y acabando por el director general". Al mismo tiempo, denunció que se "está aplicando una ley del silencio" respecto a este caso, por lo que reiteró la exigencia de "dimisiones" de manera "inmediata".

Animan a sus compañeras a denunciar

El secretario general de Jupol ha confiramado que el abogado de la víctima les había transmitido que otras compañeras habían avisado de "situaciones similares", por lo que ha animado a todas a denunciar, aplaudiendo que la subordinada del ex DAO diese el paso, porque "es una decisión muy valiente denunciar a un mando policial tan alto, lo que le puede suponer pues una tacha en su carrera policial".

En este sentido, ha destacado que si la víctima acudió a la vía judicial es porque "los canales internos no funcionaban o por lo menos ella no se sentía segura para poder denunciar con total transparencia y con todas las garantías".

Al mimo tiempo, trató de defender la imagen de la Policía Nacional, ya que un hecho como este "mancha" su "reputación y genera desconfianza en la población".

A esta protesta se han sumado también la asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) y Justicia Salarial Policial (Jusapol), que integra a efectivos de los dos cuerpos. Desde la primera, dejaron claro su apoyo a la misma porque "las autoridades deben ser las primeras en dar ejemplo".