Seis detenidos en una operación abierta contra la corrupción en el Ayuntamiento de Soria

La Guardia Civil ha detenido a seis personas en el marco de una operación contra la presunta corrupción que ha llevado este martes al registro del Ayuntamiento de Soria y de dos domicilios particulares vinculados a la investigación. La actuación está dirigida por el Juzgado de Instancia e Instrucción número 3 de Soria y cuenta con la participación de la Fiscalía de la Audiencia Provincial.

Según han informado fuentes próximas a la investigación, cuatro de los arrestos se han producido en la provincia de Soria y otros dos en la Comunidad de Madrid. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

La investigación se centra en la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

Desde primera hora de la mañana, varios agentes de la Guardia Civil han accedido al Ayuntamiento de Soria para realizar diferentes registros y recabar documentación. Según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno, las actuaciones estarían relacionadas con el área de Comercio del consistorio.

Registro en el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE, ha confirmado que está colaborando plenamente con la autoridad judicial y con los agentes encargados de las diligencias. El consistorio ha asegurado que está facilitando toda la documentación y la información requerida en el marco de la investigación.

En un comunicado oficial, el Ayuntamiento ha explicado que las actuaciones se encuentran bajo secreto de sumario, por lo que asegura no disponer de información suficiente sobre el alcance concreto de las diligencias judiciales.

"Al encontrarse las actuaciones bajo dirección judicial y encontrarse en fase de investigación bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento carece en estos momentos de información suficiente sobre el alcance y contenido de las diligencias", señala la nota difundida por el consistorio.

El actual alcalde de Soria es el socialista Javier Antón. Hasta el pasado mes de abril el cargo estuvo ocupado por Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León, quien abandonó la Alcaldía tras 19 años para incorporarse a las Cortes autonómicas como procurador.

Llamamiento a la prudencia

El Ayuntamiento ha pedido prudencia y respeto a los procedimientos judiciales mientras avanza la investigación. En su comunicado, ha reclamado evitar "especulaciones o conclusiones anticipadas" hasta que se conozcan los hechos que están siendo investigados y se levante el secreto de sumario.

Asimismo, el consistorio ha reiterado su compromiso con la transparencia, la legalidad y la colaboración con la Administración de Justicia.

El PP pide explicaciones

Tras conocerse el registro en el Ayuntamiento de Soria, el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha reclamado "explicaciones inmediatas" al líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y ha expresado su "máxima preocupación" por una investigación que afecta a una institución gobernada por los socialistas.

La operación continúa en marcha y tanto la Guardia Civil como la autoridad judicial mantienen el máximo hermetismo sobre unas diligencias que permanecen bajo secreto de sumario.