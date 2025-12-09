Sanidad solicita a la Comunidad de Madrid información detallada de los centros gestionados por Quirón

El Ministerio de Sanidad ha ampliado su petición de documentación a la Comunidad de Madrid para incluir no solo la gestión del Hospital de Torrejón, sino también la de todos los centros gestionados por el Grupo Quirón Salud. Así lo ha anunciado este martes la ministra de Sanidad, Mónica García, tras el Consejo de Ministros.

"Sabemos que esto no ocurre solo en el Hospital de Torrejón", afirmó García, quien vinculó estos problemas al "modus operandi" del modelo sanitario madrileño. La ministra criticó el incremento del presupuesto destinado a Quirón en los últimos años y recordó que el Gobierno regional ha destinado al grupo "5.000 millones, la mitad del presupuesto anual de Sanidad".

El Ministerio reclama las auditorías económicas y de gestión de los últimos cuatro años, así como los expedientes de las modificaciones presupuestarias de 2023, 2024 y 2025, con sus informes justificativos.

El objetivo, subrayó, es "garantizar la transparencia, evaluar el uso del dinero público y proteger el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud".

Continúa la investigación del hospital de Torrejón

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, García explicó que el Gobierno ha requerido "información detallada sobre las investigaciones iniciadas tras las declaraciones del CEO que instó a ajustar las listas de espera para aumentar beneficios". Además, el Ministerio reclama los informes económicos y de gestión correspondientes a los últimos cuatro años.

La petición incluye también las actas de la Comisión Mixta entre la Comunidad de Madrid y la empresa concesionaria en el mismo periodo, además de "toda la información relevante y necesaria para investigar a fondo qué está ocurriendo en estos centros hospitalarios y en todos aquellos gestionados por Quirón Salud".

Así, ha demandado información a Madrid Empresa Concesionaria porque en la Comisión Mixta que participa en las reuniones tiene que haber un representante de la Administración de la Comunidad de Madrid de los últimos cuatro años; han solicitado los escritos de denuncia de los cuatro directivos cesados, al igual que los escritos o alertas de otros profesionales; la información sobre la gestión del hospital o sus listas de espera; y los datos mensuales de la atención a los pacientes fuera del área asignada en los últimos años; además de "cualquier otra información relevante para esclarecer estos hechos".