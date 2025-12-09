Tercera huelga de médicos y sanitarios este año para protestar contra el Estatuto Marco de Sanidad

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz han convocado, por tercera vez en lo que va de año, cuatro días de huelga para protestar contra el Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesto por el Ministerio de Sanidad.

A la huelga -que se prolongará durante los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre- se han sumado otros sindicatos, como O'Mega, en Galicia, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), que no pertenece a CESM o Metges de Catalunya, que ha convocado dos manifestaciones en Barcelona.

Una huelga respaldada por todas las Comunidades Autónomas

En Madrid, AMYTS ha convocado, además, una gran manifestación de médicos y profesionales de Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, incluidos MIR, FSE y centros vinculados de la Comunidad de Madrid. La marcha empezará a las 10:00 horas y recorrerá las calles desde el Congreso hasta el Ministerio de Sanidad.

En Barcelona, por su parte, también hay convocadas dos manifestaciones, una a las 10:30 horas en la Delegación del Gobierno y otra el miércoles a las 10:30 horas que saldrá desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. En el caso de Galicia habrá servicios mínimos durante estos días, según ha informado el Diario Oficial de Galicia (DOG).

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) también ha mostrado su respaldo a la huelga, al igual que el Sindicato Médico de Euskadi o El Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana, entre otros.

Tres años de negociaciones y un total de 60 reuniones

Las negociaciones, que se llevan produciendo desde hace tres años con un total de 60 reuniones, no han llegado a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Los sindicatos piden un Estatuto Marco propio para los médicos, porque el capítulo presente en el de Sanidad noes "suficiente".

También exigen cambios en la clasificación de los grupos profesionales que propone el Ministerio. Sanidad mantiene su postura de no diferenciar en grupos distintos a titulados MECES III con titulados MECES II, por lo que "graduados de 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos", alegan desde los sindicatos.

Otro punto a tratar son las jornadas de guardias, que según los sindicatos no se califican como actividad extraordinaria ni se garantiza su retribución por encima de las horas ordinarias. "La Administración pretende que la guardia médica siga siendo el mecanismo para garantizar asistencia completa con plantillas insuficientes", denuncian.

Sanidad defiende el borrador y señala que el Estatuto no puede invadir competencias autonómicas

Por su parte, el Ministerio de Sanidad asegura que el borrador del nuevo Estatuto Marco sí incluye las demandas que entran dentro de su competencia y resaltan el diálogo "técnico y político" que se ha mantenido durante las 60 reuniones, según Europa Press. Por eso creen que se ha alcanzado el máximo desarrollo posible "articulando un marco común respetuoso con las competencias autonómicas" y recuerdan que el Estatuto Marco no puede invadir competencias autonómicas.

El departamento que dirige Mónica García, además, señala que el borrador reduce las guardias de 24 horas a un máximo de 17, pone un tope a las que se pueden hacer semanalmente, y reconoce que las libranzas o descansos obligatorios, previos y posteriores a las mismas, no generen deuda horaria.

Ayuso carga contra la izquierda por intentar eclipsar la huelga con una "campaña mezquina" contra la sanidad madrileña

Así las cosas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que se quiera eclipsar la huelga de médicos contra el Ministerio de Sanidad con la polémica de las listas de espera del hospital de Torrejón. "La última campaña, tan mezquina como todas, contra la sanidad de Madrid, pretende eclipsar las huelgas de profesionales que en estos momentos hay contra el Gobierno", ha manifestado en una publicación en su cuenta de X.

Por su parte, la portavoz nacional de Vox en materia de Sanidad, María Fuster, ha exigido al Gobierno un estatuto médico propio y que se escuche a los profesionales sanitarios porque "sin ellos no hay sanidad". "Basta ya de ignorarles", ha pedido en un vídeo difundido por el partido. La portavoz va a acudir a la huelga porque "Vox siempre estará del lado de los profesionales que se dejan la piel cada día".