Sánchez ignora las presiones para una moción de censura y presume de logros en sus ocho años de Gobierno: "Demuestran lo mucho que podemos hacer"

Pedro Sánchez ha aprovechado el octavo aniversario de su llegada a La Moncloa para reivindicar la gestión de sus gobiernos y lanzar un mensaje de continuidad. Justo cuando la oposición intensifica su demanda para que se convoquen elecciones.

El presidente del Gobierno ha publicado un balance de estos ocho años en el que destaca los principales indicadores económicos y sociales de su mandato y asegura que los avances logrados "demuestran lo mucho que podemos hacer juntos y juntas".

Con el PP aumentando la presión sobre los socios parlamentarios del Ejecutivo para que apoyen una moción de censura, Sánchez ha optado por ignorar ese debate y desviar el foco a los resultados de su gestión.

"Hoy se cumplen ocho años desde que fui investido presidente del Gobierno. Ocho años en los que hemos transformado profundamente la realidad y mejorado la vida de las personas", ha afirmado.

Entre los datos destacados por el jefe del Ejecutivo figura el crecimiento del PIB español, que asegura que ha aumentado un 12,3% desde 2018, tres puntos por encima de la media de la Unión Europea. También ha subrayado la creación de tres millones y medio de empleos y el récord de afiliación a la Seguridad Social, con más de 22 millones de cotizantes.

Balance económico y laboral

Sánchez ha reivindicado algunas de las principales medidas económicas impulsadas durante estos años, como la subida del salario mínimo interprofesional en un 66%, la reforma laboral o los mecanismos de protección del empleo desplegados durante la pandemia.

Según ha destacado, la temporalidad se ha reducido en doce puntos y el salario medio ha aumentado un 23%, cuatro puntos por encima de la inflación acumulada.

El presidente también ha puesto el foco en los fondos europeos del Plan de Recuperación, señalando que ya se han desplegado 67.000 millones de euros destinados a la modernización de la economía española, la digitalización y la transición ecológica.

El PP mantiene la presión sobre los socios del Gobierno

El Partido Popular sigue presionando, pese a las escasas probabilidades de éxito, a los socios parlamentarios del Ejecutivo para que respalden una posible moción de censura. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado dispuesto a impulsar una moción "instrumental" con el único objetivo de convocar elecciones anticipadas.

Desde Génova sostienen que la legislatura atraviesa una situación límite y apelan especialmente al PNV y a Junts para que retiren su apoyo al Gobierno. Sin embargo, ambas formaciones han reiterado por el momento que no respaldarán ninguna moción de censura impulsada por el PP.