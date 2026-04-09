Sánchez se acerca a sus aliados tras la tregua en Irán: de evitar reuniones a firmar un comunicado conjunto

Pedro Sánchez ha dado un giro en su posicionamiento respecto al conflicto en Oriente Próximo. Si hace apenas unos días el presidente del Gobierno rehusaba participar en reuniones con otros mandatarios europeos para no aparecer vinculado a ningún operativo aliado relacionado con la guerra, este miércoles ha firmado junto a la Unión Europea y otros siete países un comunicado conjunto que celebra el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán y que muestra disposición a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz.

En las últimas semanas Sánchez había declinado sumarse a reuniones en las que participaban prácticamente todos los líderes europeos. El objeto de esos encuentros era diseñar un mecanismo de ayuda mutua para mantener abierto el estrecho de Ormuz una vez terminada la guerra, no durante el conflicto. Aun así, La Moncloa prefirió mantenerse al margen para no ser asociada ni siquiera a una planificación de posguerra de carácter defensivo. Ahora, sin embargo, el Gobierno ha considerado que ese autoaislamiento empezaba a tener el riesgo de que España fuera percibida por sus socios como poco solidaria.

El comunicado que cambia

El documento conjunto, firmado también por la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo António Costa, y los líderes de Francia, Alemania, Canadá, Italia, Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca, celebra la tregua de dos semanas alcanzada entre Washington y Teherán y agradece a Pakistán su papel facilitador. Pero va más allá: reclama avanzar "con rapidez hacia una solución negociada sustancial" que, en su criterio, "será crucial" para proteger a la población civil iraní y evitar "una grave crisis energética mundial".

Los firmantes también muestran su "predisposición a garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz", una línea que, pocas jornadas antes, España había evitado suscribir públicamente.

La explicación del Gobierno

Fuentes gubernamentales sostienen que su posición siempre ha sido coherente y que el contexto de la semana pasada era muy diferente, dado que la guerra estaba en curso. Con el alto el fuego sobre la mesa, consideran que ahora sí es el momento de redoblar los esfuerzos conjuntamente para que la tregua derive en un acuerdo de paz definitivo.

En paralelo a este acercamiento a los aliados, Sánchez ha mantenido su discurso más combativo respecto a Israel. En un mensaje en redes sociales, el presidente ha cargado con dureza contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por lo que ha calificado como el ataque más intenso de Israel contra el Líbano desde el inicio de la ofensiva. "Su desprecio por la vida y el Derecho Internacional es intolerable", ha escrito, calificando la acción de "actos criminales" y exigiendo que no haya "impunidad".