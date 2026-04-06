Rufián responde a Sánchez por la celebración de los datos de empleo: "Sería mejor si la gente pudiera pagarse una casa y llenar la nevera"

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha reaccionado a la celebración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el récord histórico de 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, con un mensaje que mezcla reconocimiento de los datos, pero contraponiendo con las condiciones de vida de los trabajadores españoles.

"Trabaja más gente que nunca y eso evidentemente es bueno. Pero sería aún mejor si la gente pudiera pagarse una casa y llenar la nevera", ha escrito Rufián en su cuenta de X, poniendo el dedo en la llaga sobre dos de las principales preocupaciones de los ciudadanos: el acceso a la vivienda y el coste de la vida.

El diputado republicano ha proseguido su mensaje con una pregunta: "¿De qué sirven los grandes datos si el aceite lleva alarma?". Una cuestión que señala eñ encarecimiento de productos básicos de la cesta de la compra que sigue lastrando la economía doméstica de muchas familias. El portavoz de ERC ha concluido su mensaje con una advertencia al Ejecutivo que ya ha formulado en otras ocasiones: "La precariedad y la vivienda se llevará por delante a este Gobierno".

Sánchez se pone la camiseta de la selección para celebrar el récord

La respuesta de Rufián llegó después de que Pedro Sánchez haya celebrado el hito con una puesta en escena llamativa en sus redes sociales. El presidente se ha grabado vistiendo la camiseta de la selección española de fútbol y ha lanzado dos mensajes consecutivos: primero, uno con el escueto número "22", para aclarar a continuación que "por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social". "Sois quienes levantáis, empujáis y construís este país. Un equipo que está haciendo historia", escribió Sánchez, cerrando su mensaje con el lema "22 millones de empleos".

Desde el Palacio de La Moncloa subrayan que el número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido en casi 3,4 millones desde 2018, y que el ritmo de creación de empleo se ha acelerado en marzo, con más de medio millón de nuevos afiliados en el último año.

Fuentes del Gobierno destacan, además, que España fue responsable en 2025 de la mitad de todo el empleo creado en la Unión Europea, y que la Comisión Europea prevé que este ritmo se mantenga durante 2026.

El Ejecutivo también ha puesto en valor que el empleo femenino ha alcanzado un máximo histórico, con casi 10,4 millones de mujeres afiliadas —1,8 millones más que en 2018—, y que desde la reforma laboral de 2021 la tasa de temporalidad ha caído 13 puntos porcentuales, situándose en menos de la mitad de lo que era antes de dicha reforma. En cuanto al empleo juvenil, el Gobierno señala que más de 3 millones de jóvenes están hoy afiliados a la Seguridad Social, un 40% más que en 2018, con una reducción de su tasa de temporalidad de casi 30 puntos desde la reforma laboral.