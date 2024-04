JUICIO POR SU PATRIMONIO

Rodrigo Rato se defiende al ataque: "O es una falsedad o es una tontería"

El ex vicepresidente económico del Gobierno de Aznar y ex director gerente del FMI se acoge a su derecho a no contestarle a la Fiscalía y solo responde a su defensa y la del resto del banquillo en el juicio por su patrimonio.