Robles responde a Iglesias y defiende la "transparencia y legalidad" del Gobierno con el 'caso Pegasus'

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este viernes que el Gobierno ha trabajado "con transparencia y respeto a la legalidad" en relación al espionaje de Pegasus, después de las críticas recibidas por el exvicepresidente y exlíder de Podemos Pablo Iglesias, que pedía incluso su dimisión.

"Transparencia y respeto a la legalidad"

Así ha reaccionado Robles con estas breves declaraciones a los periodistas desde la Feria Internacional del Turismo (FITUR) a las últimas revelaciones que apuntan a una investigación al presidente de la Generalitat Pere Aragonès a través de Pegasus y después de que Iglesias pidiera su dimisión.

"Yo lo único que puedo decir es que este Gobierno ha trabajado con transparencia y respeto a la legalidad. Todo lo que se ha hecho siempre ha sido con respeto a la legalidad y máxima transparencia", ha recalcado brevemente Robles.

En concreto, Pablo Iglesias cree que Robles debería haber dimitido por el caso de espionaje con el software Pegasus. "No fue capaz de impedir que le instalaran Pegasus a ella y al propio presidente del Gobierno", ha asegurado Iglesias este viernes en una comparecencia telemática en la Comisión de investigación sobre el espionaje a políticos independentistas con los programas Pegasus y Candiru en el Parlament.

Iglesias dice que Robles tendría que haber dimitido

Iglesias ha acusado a Robles de "escurrir el bulto" de su responsabilidad haciendo dimitir a la entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban, algo que ha asegurado que no es muy presentable en términos democráticos --textualmente--.

El exvicepresidente del Gobierno también ha sostenido que no tuvo conocimiento de que se hubiera producido espionaje: "No lo he tenido ni siquiera en el marco de mi participación en la Comisión de Seguridad Nacional. Puedo decir que jamás tuve conocimiento de que se estuviera espiando a nadie".