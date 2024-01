Pere Aragonès acusa al CNI de usar mentiras para espiarle: "Es la segunda Operación Cataluña"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusado al CNI de usar "mentiras" e "inventar falsedades" para justificar su espionaje a través de Pegasus, por lo que se ha comprometido a "llegar hasta el final" en lo que ha considerado "la segunda parte de la Operación Cataluña".

El CNI pidió el aval del Tribunal Supremo para espiar con el software Pegasus el móvil del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, entre julio de 2019 y marzo de 2020, argumentando que era quien coordinaba las acciones de los CDR en Cataluña "desde la clandestinidad".

Así lo adujeron los servicios secretos ante el juez del Supremo encargado del control del CNI, según consta en los autos que autorizaron el uso de Pegasus en el móvil de Aragonès, facilitados por el Gobierno al juez que investiga el espionaje al presidente catalán tras desclasificarlos.

Aragonès ha asegurado que dichos informes del CNI están "llenos de falsedades"

En declaraciones a los medios tras inaugurar una escuela en Vilablareix (Girona), Aragonès ha asegurado que dichos informes del CNI están "llenos de falsedades" y ha lamentado no haber podido acceder a una desclasificación completa, ya que "hay páginas enteras manchadas de negro".

"Lo que constatamos es que la Operación Cataluña ha tenido una segunda parte: el espionaje masivo a personas por nuestro compromiso con la independencia de Cataluña. Y además, incluyendo afirmaciones fuera de toda realidad y de todo sentido común", ha aseverado.

El mandatario ha ironizado con que "si una parte de la seguridad nacional está en manos de un servicio de inteligencia que comete errores de esta magnitud y que justifica una vulneración de derechos fundamentales en base a mentiras, me preocuparía... si no fuera porque ha sido un espionaje ilegal, sería para reír y parecería una aventura de Mortadelo y Filemón, porque es lamentable".

Como también lamentables ha considerado las "mentiras" de los informes, como acusarle de dirigir los CDR desde la clandestinidad. "Cualquiera con un mínimo de conocimiento de la realidad política catalana ve que las afirmaciones no tienen ningún tipo de base".

"Se hace esta afirmación que es evidente que está fuera de cualquier mínimo de realidad", ha recalcado. "No se explica por qué, en base a qué informaciones. Lo que he hecho siempre es defender la independencia y lo he hecho utilizando los medios legítimos a mi alcance, cuando era vicepresidente y ahora como presidente".

"El derecho a la libre manifestación y movilización es un derecho fundamental"

Pero Aragonès ha querido apuntar que el derecho a la libre manifestación y movilización es un derecho fundamental, por lo que "incluso aunque fuera el caso, no debería haber problema". "Pero tampoco es el caso. Cualquiera que conoce mi trayectoria sabe que no es así", ha recalcado.

Y es que el dirigente ha lamentado que se trate "al gobierno de Cataluña y a una mayoría de ciudadanos como clandestinos", ante lo que ha querido lanzar un mensaje contundente: "Pues mire: a nosotros no nos hace falta la clandestinidad. Defendemos a plena luz del día la independencia. Por eso trabajamos por un referéndum reconocido y por eso forzamos al Estado a impulsar una ley de amnistía".

El jefe del Ejecutivo catalán ha dejado claro, por ello, que llegará "hasta el final" para que se puedan "depurar responsabilidades" ante esas "mentiras que esconden una intencionalidad política para espiar, para tener acceso a nuestra intimidad y nuestras vidas y destruir un proyecto político legítimo".

Y como primer paso ha aplaudido que la exdirectora del CNI, Paz Esteban, declare este viernes como imputada, por videoconferencia, ante al juez de Barcelona que investiga el espionaje al móvil de Aragonès con el software Pegasus.

"Es la primera vez que los servicios de inteligencia del Estado se ven sometidos a escrutinio y que tenemos la oportunidad de poner orden y límites al espionaje que ha estado llevando a cabo. Es la primera vez que hay un procedimiento de estas características y lo aprovecharemos. Iremos hasta el final".