El PP responde a Óscar Puente por su valoración de la condena a Ábalos: "Les aterroriza que otros puedan colaborar"

Este lunes se ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo por el Caso Mascarillas, que ha condenado a 24 años y tres meses de prisión al que fuera ministro de transportes, José Luis Ábalos. Una condena que ha desencadenado un auténtico aluvión de opiniones por parte de todo tipo de figuras políticas.

Como no podía ser de otra manera, el actual ministro de Transporte, Óscar Puente, ha manifestado su indignación respecto a esta resolución a través de su cuenta personal en la red social X. En su publicación, ha comparado esta pena con la de las personas involucradas en el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta del PP de León.

"Por no irnos a otros casos, a Isabel Carrasco le dieron tres tiros a bocajarro en una pasarela en León. Estas fueron las condenas a sus autoras. Que cada cual saque sus propias conclusiones" compartía en su perfil, adjuntando una captura de pantalla en la que se detallaban los años de cárcel impuestos a las tres mujeres responsables.

En dicho caso, Montserrat González fue condenada a 22 años de cárcel como autora material confesa de los disparos; su hija Triana, a 20 años como cooperadora necesaria, y la policía local Raquel Gago, a 14 años por su complicidad en los hechos.

El PP acusa a Óscar Puente de mentiroso

La portavoz del PP en el congreso, Ester Muñoz, ha decidido responder con dureza a Óscar Puente por su valoración de la condena a Ábalos. "Puente sabe que está manipulando", indicaba Muñoz, haciendo uso también de su cuenta en la red social X.

En su réplica, la representante de los populares explicaba que la razón de los 24 años de prisión al exministro socialista "vienen como consecuencia de la suma de 9 delitos", ya que "ninguno de sus delitos tenían 22 años de pena de prisión como en el caso del asesinato".

Muñoz ha recordado que a la asesina de Isabel Carrasco le impusieron 19 años de prisión "por el asesinato y tres por la tenencia ilícita de armas", antes de pasar a desglosar los distintos delitos por los que ha sido condenado Ábalos.

Ha sentenciado señalando directamente al Gobierno: "no les indignan las penas, ni siquiera la de Aldama, lo que les aterroriza es que otros puedan colaborar con la justicia".