Quién es Ana María Fuentes, la gerente del PSOE imputada tras la entrada de la UCO en Ferraz

Ana María Fuentes Pacheco se ha convertido en uno de los nombres destacados en el día de hoy, tras su reciente imputación en el caso Leire, conocida como la fontanera del PSOE, tras producirse un requerimiento en la sede del PSOE por parte de agentes de la UCO de la Guardia Civil. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a Fuentes Pacheco dentro de la trama junto a otros nombres como Santos Cerdán y Gaspar Zarrías.

El currículum de Ana María Fuentes

Nacida en Ronda (Málaga) en 1972, Fuentes Pacheco es licenciada en Derecho y cuenta además con formación en recursos humanos y gestión. Antes de asumir la gerencia federal del PSOE en 2021, desarrolló buena parte de su trayectoria política en Andalucía y en el Congreso de los Diputados, donde fue diputada socialista por Málaga entre 2004 y 2011.

Antes de ocupar puestos de responsabilidad en Ferraz, desarrolló gran parte de su carrera en Andalucía y en el Congreso de los Diputados. Comenzó en la política andaluza a finales de los años noventa como directora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga. Posteriormente fue miembro de la Mesa del Parlamento andaluz y concejala en el Ayuntamiento de Ronda. Entre 2004 y 2011 ejerció como diputada socialista por Málaga en el Congreso durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.

Tras abandonar la primera línea política, orientó su carrera hacia el ámbito del "compliance" y la supervisión legal en empresas privadas como Atento y SegurCaixa Adeslas. Esa especialización en control normativo fue precisamente la que la llevó de regreso al PSOE en 2018, cuando asumió la dirección de la Oficina de Cumplimiento Normativo del partido. Posteriormente, y a petición de Santos Cerdán, fue nombrada Directora Gerente en 2021.

Fuera de la política, en el ámbito docente, fue profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid, además de colaborar como profesora asociada de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Complutense de Madrid.

Un dato destacable es que en el año 2007, la autoescuela Las Palmeras de Ronda SL, propiedad del marido de Fuentes Pacheco, había recibido 209.339 euros en dos subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía, gobernada en aquel momento por el PSOE, y cuyos dirigentes acabaron condenados por los ERE. Después, se supo que la empresa había cambiado la actividad que tenía registrada entre las dos concesiones, lo que levantó sospechas de que se había producido una manipulación para encajar el negocio con las ayudas. Los libros contables demostraban que la compañía había multiplicado por dos sus ventas, facturando en 2006 400.000 euros más que en 2004.

Que investiga el juez Pedraz

La investigación judicial sostiene que Fuentes habría tenido un papel relevante en la validación de determinados pagos relacionados con Leire Díez. Según varias informaciones publicadas este mismo miércoles, el magistrado aprecia indicios de una posible falsedad documental por la emisión o aval de facturas supuestamente irregulares.

La actuación de la UCO en Ferraz forma parte de una operación más amplia que también afecta a otros dirigentes y exdirigentes socialistas, entre ellos Santos Cerdán y Gaspar Zarrías. Los investigadores tratan de esclarecer si existió una estructura destinada a financiar campañas de presión o descrédito contra jueces, fiscales y mandos policiales relacionados con causas sensibles para el partido.

Desde el PSOE aseguran que el partido colaborará con la Justicia, aunque han defendido públicamente la presunción de inocencia de los implicados.