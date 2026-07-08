Por qué Zapatero ha pedido al juez y a Hacienda suspender la investigación tributaria sobre él y su familia

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha reclamado a la Audiencia Nacional y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que detengan la investigación fiscal abierta contra él, su esposa Sonsoles Espinosa y sus hijas, que abarca el periodo entre 2021 y 2024. Este movimiento legal se produce después de que Hacienda comunicara al juez instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, el inicio de comprobaciones sobre las obligaciones tributarias de la familia y de sus empresas.

A través de dos escritos presentados por su defensa, a los que ha tenido acceso Europa Press, el exlíder socialista busca frenar la inspección administrativa acogiéndose al principio de "prejudicialidad penal".

Argumenta que el orden penal tiene preferencia sobre cualquier otra jurisdicción y acusa a la Agencia Tributaria de iniciar un procedimiento "unilateral y caprichosamente" con el mismo alcance que la investigación judicial en curso, que él considera como "algo constitucionalmente vedado, toda vez que el orden penal es preferente a cualquier orden jurisdiccional".

Argumenta que el orden penal tiene preferencia sobre cualquier otra jurisdicción

En su estrategia de defensa, Zapatero plantea dos exigencias claras, por un lado, le pide al juez que ordene formalmente la paralización de todos los trámites de comprobación e investigación abiertos por Hacienda, por otro, que la AEAT declare la nulidad de las notificaciones de inicio de inspección, así como de los requerimientos de documentación y consentimiento de acceso bancario, instando al organismo a suspender la investigación "de oficio" y sin esperar la resolución del juez.

El expresidente sostiene que mantener activa la inspección tributaria mientras existe una investigación penal por los mismos hechos atenta directamente contra su derecho a la defensa y su derecho a la no autoincriminación.

Por qué continuar la inspección sería perjudicial para su defensa

Continuar la inspección resultaría perjudicial para Zapatero, pues colaborar activamente con la AEAT puede ser utilizado en su contra en el proceso penal o, en el caso contrario, exponerse a reproches administrativos por resistencia, obstrucción, excusa o negativa.

Por su parte, la Agencia Tributaria ya había remitido una comunicación al juez reconociendo que concurren circunstancias de prejudicialidad penal, dada la vinculación de sus comprobaciones con los hechos investigados por la vía judicial.

No obstante, la AEAT aclaró que solo detendrá sus procedimientos cuando reciba una orden directa del órgano jurisdiccional, subrayando que dicha paralización es necesaria para interrumpir los plazos de prescripción que tiene la Administración para determinar posibles deudas tributarias.

Actualmente, la Audiencia Nacional investiga a Rodríguez Zapatero por su presunto papel como líder de una red de tráfico de influencias de alcance nacional e internacional.

En este contexto, también se le investiga por presuntos delitos fiscales y de contrabando, tras el hallazgo de un lote de joyas durante el registro de su despacho por parte de la Policía Nacional, cuya tasación preliminar se fijó en 1,3 millones de euros.

"En cuestión de transparencia, cero Zapatero"

El director de Más de uno , Carlos Alsina ha comentado la negativa de Zapatero a colaborar con la investigación, añadiendo: "Cincuenta días después, ni Zapatero ha atendido a los medios de comunicación ni ha colaborado con la Justicia en el asunto en el que, con más facilidad, podría haber ya colaborado, que son sus joyas. A ocho de julio, el presidente sigue sin asumir de viva voz que el propietario de las joyas sea él y sigue sin aportar un solo dato sobre su antigüedad, su procedencia o su valor".

Además se plantea una pregunta, "Por qué colaborar con Hacienda, y contarle lo que ha habido, iba a poder ser utilizado en su contra en el proceso penal. Si su actividad y sus ingresos fueron todos lícitos y su tributación, cómo él sostuvo, fue escrupulosa y completa, ¿Qué problema puede tener en que Hacienda someta al microscopio hasta la última de sus transacciones? ".