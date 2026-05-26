Qué beneficios fiscales tienen las empresas que participen en la visita del Papa a España

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de la visita del Papa a España como "evento de especial interés público", lo que conllevará una serie de beneficios fiscales para los colaboradores privados.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha explicado esta decisión durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ha calificado la visita del Papa de evento "histórico" ya que han pasado 15 años desde que un Pontífice visita el país.

Saiz ha asegurado que esta visita es una oportunidad para "proyectar al mundo los valores que constituyen la base de nuestra democracia". También ha asegurado que valores como "la convivencia, el pluralismo y la solidaridad", "conectan de manera clara con el mensaje que viene defendiendo el Pontífice".

Unos beneficios fiscales de hasta el 90%

Esta declaración de "evento de especial interés público" se enmarca en el régimen de la denominada Ley de Mecenazgo, que regula los beneficios fiscales asociados a ciertas actividades de mecenazgo.

Esta medida permitirá que empresas, fundaciones e incluso particulares puedan acceder a ventajas fiscales por sus aportaciones a este evento.

Aquellos ciudadanos que hayan realizado donaciones a través de la plataforma "Dono a mi Iglesia", se podrán beneficiar de deducciones del 80% en los primeros 250 euros aportados y del 40% en cantidades que sean superiores.

Por parte de las empresas y las fundaciones, estas pueden llevar a cabo dos tipos de financiación: dineraria y en especia. Según la Agencia Tributaria, los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades podrán deducirse el 15% de estos gastos, llegando a cubrir un máximo del 90% de las donaciones realizadas.

Una declaración que ya fue utilizada durante la visita de Benedicto XVI a la JMJ

Esta declaración se ha utilizado en numerosos eventos de diversas temáticas. Un sistema que ya fue empleado durante la última visita de un pontífice a nuestro país: en agosto del año 2011, hace ya quince años, el Santo Padre Benedicto XVI acudió a Madrid durante cuatro días con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).