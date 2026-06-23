Por qué los autónomos deberían pagar más cotizaciones: la clave está en las pensiones

Los autónomos deberán pagar más cotizaciones para que puedan mejorar sus pensiones futuras. Así lo ha reclamado este lunes ante el Congreso el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) Eduardo Abad. Señala que, en promedio, sus cotizaciones son 650 euros inferiores a las de aquellos empleados por cuenta ajena.

Abad ha dejado esta reflexión en la Cámara Baja cuando se cumplen veinte años de la reforma del Estatuto del Trabajo Autónomo. También ha compartido una batería de medidas para que este colectivo pueda ver mejoradas sus condiciones de vida.

Respecto a la protección social, el presidente de la UPTA ha sentenciado que "hay que cotizar y hay que cotizar más", ya que existe una diferencia "de casi 650 euros" entre las pensiones de jubilación de trabajadores por cuenta ajena y de autónomos trabajadores por cuenta propia.

En esta línea, ha puesto de manifiesto su importancia en un momento en el que "se ha cuadruplicado el número de accidentes de trabajo, de enfermedad profesional" una estadística que desmonta el "mantra" de que los autónomos nunca se enferman: "es absolutamente ocurrente y no obedece a la realidad".

En España hay más de 700.000 autónomos "pobres"

El presidente de la UPTA también ha apuntado que, a pesar de que el aumento del número de autónomos durante los últimos años ha sido "exponencial", con más de 3,4 millones de personas", actualmente existen más de 700.000 autónomos "pobres", es decir, una "terrible" cifra que engloba a aquellos emprendedores que "apenas superan los 900 euros al mes".

También ha resaltado el papel de los autónomos migrantes, los cuales representan cerca del 15% de las personas inscritas en el RETA. Además, contribuyen con alrededor de 10.000 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social.

Críticas a la tarifa plana y a la ausencia de políticas

Otra de las críticas que Abad ha compartido este lunes en el Congreso ha sido la "catástrofe" de la tarifa plana, la cual cuesta más de 1.200 millones de euros al año, ya que el 80% de los trabajadores que se benefician de ella apenas superan los tres primeros años de emprendimiento.

Finalmente, ha señalado la ausencia de políticas que defiendan a los trabajadores por cuenta propia, advirtiendo que esta tendencia acabará provocando "apatía" por parte de los ciudadanos y los autónomos hacia los políticos.

Asimismo, ha instado a que "es urgente" modificar las cuestiones fundamentales del colectivo, y ha subrayado que "en esta legislatura no hay que esperar", compartiendo su deseo de que sus propuestas sean sometidas a debate y votación en el Parlamento.