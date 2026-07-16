Puigdemont avisa de que no aplicar la amnistía "confronta con el derecho europeo" y dice que "el partido sigue": "Sabemos a quién nos enfrentamos"

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha celebrado el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley de Amnistía, y ha avisado de que si los tribunales españoles continúan negandose a aplicarla "estarán confrontándose al derecho europeo".

"El TJUE no podía ser más nítido, y no ha dejado ningún resquicio a través del cual se pueda discutir nuestra victoria", ha escrito en un artículo en X recogido por Europa Press, en el que ha tildado el fallo de victoria rotunda y triunfo político del independentismo frente a los poderes del Estado.

"Si se continúan negando a aplicar la amnistía de forma integral no solo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional sino que, además, estarán confrontándose con el derecho europeo", ha dicho.