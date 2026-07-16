El Gobierno celebra el aval de la justicia europea a la amnistía y pide aplicarla "lo antes posible"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido este jueves una aplicación plena de la ley de amnistía "lo antes posible" para que puedan beneficiarse de ella todos los líderes independentistas. "El horizonte queda despejado para la plena aplicación de la ley", ha afirmado el ministro en una comparecencia después de conocerse el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados el 10 de junio de 2024.

Aplicación "lo antes posible"

Bolaños ha celebrado el fallo del TJUE, que señala que la ley no choca con el Derecho comunitario, y espera que la norma se aplique a los líderes del procés, incluido el líder de Junts, Carles Puigdemont, "lo antes posible".

En una declaración institucional sin preguntas desde La Moncloa, ha señalado que con esta sentencia, queda "despejado el horizonte" para la "plena aplicación" de la ley, que ya ha desplegado sus efectos sobre casi 400 personas, "desde activistas y manifestantes hasta cuerpos y fuerzas de seguridad", ha apuntado.

"Sólo se habrá cumplido cuando se aplique a los líderes independentistas"

"Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña, y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible", ha declarado.

El ministro ha señalado que "hoy es un gran día" y ha calificado la norma de "logro colectivo", a pesar de que encontró el rechazo frontal de parte de la sociedad, como él mismo ha admitido. En todo caso, ha reivindicado sus efectos y considera que a día de hoy "nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos".

Constitucional y conforme al derecho europeo

"La amnistía ha quedado validada ya desde tres ópticas: desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista del derecho europeo", ha dicho Bolaños, que deja claro que "lo que el Gobierno dijo durante el debate de la ley era así: entró impecable al Congreso y salió impecable de él. La ley de amnistía para la normalización en Cataluña es constitucional y conforme al derecho europeo".