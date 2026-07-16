Qué pasa con Puigdemont tras el aval de la Justicia europea a la ley de amnistía: ¿puede volver ya a España?

Tras la aprobación del tribunal europeo de la ley de amnistía, Carles Puigdemont está a la espera de ver la decisión del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en lo que representa los primeros pasos hacia su eventual retorno.

Lo que espera el expresidente catalán después de esto es que se resuelva el recurso de amparo que presentó en julio de 2025 contra la negativa del Supremo a amnistiarle el delito de malversación.

La resolución de este conflicto es clave, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha despejado las dudas comunitarias, dejando ahora en manos de la justicia española la decisión final sobre la desactivación de la orden de detención nacional dictada por el magistrado Pablo Llarena.

La sentencia de la corte de Luxemburgo concluye de manera firme que la ley de amnistía es plenamente conforme con el derecho de la Unión Europea, al entender que su fin primordial es rebajar las tensiones políticas e institucionales para facilitar una reconciliación social.

Asimismo, el tribunal ha descartado de forma tajante que la medida de gracia ponga en peligro las finanzas de la Unión, desestimando así la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas.

Respecto a los delitos de terrorismo imputados a los Comités de Defensa de la República (CDR), el TJUE determina que no se vulnera la directiva comunitaria al excluirse los casos de perjuicios graves, y avala el plazo de dos meses dado a los jueces españoles para su aplicación directa.

A pesar de este aval europeo, el regreso del líder independentista a España no será inmediato debido a que el Tribunal Supremo rechazó amnistiar el delito de malversación, argumentando que Puigdemont obtuvo un beneficio patrimonial de carácter personal al no costear el referéndum del 1-O con sus propios fondos.

Esta situación traslada la decisión definitiva al Tribunal Constitucional, cuyo presidente, Cándido Conde-Pumpido, pospuso deliberadamente el análisis del recurso de amparo de Puigdemont hasta conocer el criterio de Luxemburgo. El tribunal de garantías tiene previsto abordar este asunto clave a partir del próximo mes de octubre para decidir sobre la orden de detención.

Reacciones políticas y polarización institucional

En el plano político, el independentismo y el Govern de Cataluña han celebrado con entusiasmo la resolución del TJUE, exigiéndoles a los tribunales españoles una aplicación inmediata de la norma.

Desde Junts per Catalunya, Jordi Turull y Míriam Nogueras calificaron el fallo de victoria rotunda e histórica de la estrategia del exilio, instando a los magistrados a aplicar la amnistía antes del periodo de vacaciones veraniegas. "La madre que me parió, lo que estamos haciendo juntos es histórico y lo hemos hecho con todo dios disparando", ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press.

Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que "ya no hay excusas" para dilatar el proceso, mientras que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido una aplicación "diligente e integral" para poder mirar hacia el futuro colectivo.

Advertencias y avales en el ámbito judicial

En el terreno jurídico, el pronunciamiento europeo ha suscitado valoraciones contrastadas entre las principales asociaciones de magistrados.

Por un lado, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) muestra su respeto por la sentencia, pero advierte que el fallo no implica una aplicación automática ni incondicionada de la amnistía.

La asociación recuerda que corresponde a los tribunales ordinarios analizar cada caso de forma individualizada, manteniendo excluidas las violaciones graves de derechos humanos, y conserva sus reservas sobre si la ley vulnera el principio de igualdad de la Constitución Española.

En la otra cara de la moneda, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) sostiene, en palabras de su portavoz Edmundo Rodríguez, que la resolución desmiente a quienes auguraban el fin del Estado de derecho, asegurando que el aval del TJUE confirma la plena constitucionalidad de la norma y su objetivo legítimo de normalización institucional.

El comunicado de Carles Puigdemont

Carles Puigdemont ha celebrado en su cuenta de X el último pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía, sentenciando con contundencia que "la amnistía es europea, la represión es española".

El expresidente catalán ha destacado que esta resolución supone una "victoria rotunda" y un "triunfo político del independentismo catalán", advirtiendo a los jueces españoles de que, si persisten en su negativa a aplicarla de forma integral, "no solo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional sino que, además, se estarán confrontando con el derecho europeo".

Asimismo, fiel a su estilo y con una evidente dosis de ironía sobre el escenario que se abre ahora en los tribunales nacionales, ha alertado de que la batalla judicial cambia de terreno al afirmar que "el partido ahora ya no se jugará en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitres y el público decantados hacia un lado", dejando claro que esta tregua judicial no es un punto final, sino una herramienta para "centrarse en el objetivo principal, que es la independencia de Cataluña".