El PSOE tacha de "escándalo" que PP pida reducción de pena a Aldama: "En cualquier tierra de garbanzos lo es"

El PSOE se ha pronunciado tras las declaraciones en el caso mascarillas y lo ha hecho para criticar la petición del PP de rebaja de la pena de prisión para Víctor de Aldama. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha calificado la petición como un "auténtico escándalo".

Según López, resulta incomprensible que quien "reconoce haberse llevado más de cinco millones y medio de euros" en comisiones pueda evitar la cárcel si prospera la solicitud de las acusaciones populares, encabezadas por el PP, que plantean penas inferiores a dos años por delito. "En cualquier tierra de garbanzos es un escándalo de primera dimensión", ha subrayado. Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo señala que es algo habitual que quién colabora a que se conozca la verdad pueda recibir una rebaja de condena, aunque en cualquier caso no entiende la polémica porque lo importante es lo que diga el Supremo.

El socialista ha recordado que los beneficios penales suelen estar vinculados a la colaboración con la Justicia, algo que, a su juicio, no se ha producido en este caso. "Dijo que iba a aportar pruebas de la corrupción del PSOE, ¿dónde están esas pruebas?", ha lanzado López.

Desde el Gobierno, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también ha reaccionado a la decisión del PP, aunque con un tono irónico. Ha dado las "gracias" a los populares por una petición que, en su opinión, hace "evidente" una supuesta colaboración entre el partido y el propio Aldama. Bolaños ha insistido en que la Fiscalía ha mantenido su criterio técnico al solicitar siete años de cárcel para el empresario y ha recalcado el "respeto absoluto" del Ejecutivo a las decisiones del Ministerio Público.

Fuentes gubernamentales sostienen que la declaración de Ábalos ante el Tribunal Supremo refuerza la idea de que las presuntas irregularidades se limitan a personas concretas y no afectan al resto del Gobierno. El exministro, que niega los hechos, no señaló a otros miembros del Ejecutivo durante su comparecencia, pese a que Aldama había intentado implicar a varios dirigentes socialistas.