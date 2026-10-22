El PSOE recurre al secreto profesional y a la campaña electoral para pedir más tiempo al juez Pedraz

El PSOE ha pedido al juez Santiago Pedraz más tiempo para entregar la documentación sobre los abogados y consultoras contratados por el partido entre 2021 y 2025. Ferraz alega posibles problemas relacionados con el secreto profesional y la carga de trabajo derivada de la campaña electoral del 29 de noviembre para justificar que todavía no ha atendido el requerimiento de la Audiencia Nacional.

En un escrito al que ha tenido acceso Onda Cero, según ha informado Eva Llamazares, los socialistas aseguran que tienen "voluntad de cumplimiento" y defienden que la falta de aportación inmediata de los documentos no debe interpretarse como una negativa a colaborar con la Justicia.

Pedraz había dado al partido un plazo de 48 horas después de reclamar durante semanas esta información, necesaria para investigar si determinados contratos de asesoramiento jurídico pudieron utilizarse para canalizar pagos encubiertos a Leire Díez, investigada por sus presuntas actividades para obtener información comprometedora sobre jueces y fiscales.

El PSOE consulta si entregar los contratos vulneraría el secreto profesional

Ferraz explica al magistrado que ha solicitado al Consejo General de la Abogacía Española un pronunciamiento sobre las posibles consecuencias de facilitar la relación de profesionales contratados y la documentación que acredita los trabajos realizados.

El partido quiere conocer si la entrega de esos datos podría afectar al secreto profesional de los abogados que prestaron servicios para la formación durante los cuatro años que abarca la investigación.

A esta consulta añade otra justificación: la actividad del PSOE está concentrada actualmente en la campaña electoral, una circunstancia que, según expone en su escrito, dificulta atender el requerimiento dentro del plazo fijado.

El juez ha dado traslado de la petición a las partes personadas en la causa antes de decidir si concede la prórroga. Por tanto, todavía no ha autorizado la ampliación solicitada por Ferraz.

Los pagos coincidentes que investiga la UCO

La documentación reclamada por Pedraz puede ayudar a esclarecer el origen y la finalidad de varios pagos identificados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los investigadores han seguido el rastro de 43.225 euros recibidos por Leire Díez a través de dos sociedades que también facturaron al PSOE.

Una de las operaciones examinadas afecta a una consultora vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías. Según ha informado Onda Cero, el partido abonó a esta sociedad cuatro facturas de 4.000 euros. En fechas próximas, la misma consultora realizó cuatro transferencias por idénticos importes a Díez.

La Guardia Civil también ha localizado otros 27.225 euros abonados a la investigada desde una sociedad vinculada al abogado Ismael Oliver, que había facturado esa cantidad al PSOE por servicios de asesoramiento jurídico.

Las coincidencias de importes y fechas han llevado a los investigadores a examinar si las sociedades actuaron como intermediarias para hacer llegar dinero del partido a Leire Díez.