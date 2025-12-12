CRISIS PSOE

El PSOE investiga un nuevo caso de acoso sexual en el partido en la provincia de Valencia

Se une a la lista de cargos socialistas investigados por acoso sexual que se ha destapado en los últimos días.

El PSOE niega de manera "rotunda" haber intentado "tapar" los casos de acoso sexual y pide perdón a las denunciantes

La número dos del PSOE en Galicia intentó evitar que se formalizara la denuncia contra el presidente de la Diputación de Lugo

Dimite el alcalde socialista de Belalcázar señalado por acoso sexual: "¿Me dejas que te lo coma para ver si se me empina?"

R.G.

Madrid |

Imagen de la fachada de la sede del PSOE
Imagen de la fachada de la sede del PSOE

Siguen sucediéndose las denuncias en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y este viernes el señalado es Toni González, alcalde socialista de Almussafes (Valencia) y vicesecretario del PSPV-PSOE en la provincia.

Según ha avanzado eldiario.es, la mujer que ha presentado la denuncia contra González lo ha hecho con nombres y apellidos y, además, ha puesto una segunda denuncia por acoso laboral. Ferraz ha abierto una investigación por ambas.

De momento, el partido no ha tomado ninguna medida contra González, que fue uno de los hombres más cercanos a José Luis Ábalos en la provincia de Valencia y ha señalado públicamente que el ex ministro ha sido para él "un referente político".

Desde 2015 es alcalde de Almussafes, localidad en la que ha logrado ganar hasta tres elecciones municipales.

En los últimos años ha renovado su liderazgo al frente de la agrupación local con el respaldo unánime de los militantes, reforzando su posición como principal referente socialista en el municipio. También es vicesecretario del PSPV-PSOE en Valencia y miembro de la ejecutiva autonómica.

Según publica El País, González ha negado los hechos señalando que estas denuncias son una venganza por una relación de hace años y que la militante ha ido profiriendo amenazas de que le iba a denunciar por el pueblo. Además, rechaza dimitir y deja en manos de la ejecutiva del PSPV-PSOE la decisión de retirarle los cargos que desempeña.

