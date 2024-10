El PSOE denunciará al PP por injurias y calumnias tras la decisión de la Audiencia Nacional

El PSOE ha anunciado que presentará una querella por injurias y calumnias contra el Partido Popular, tras la decisión de la Audiencia Nacional de no admitir a trámite la querella presentada por el PP por supuesta financiación ilegal de los socialistas. Así lo ha comunicado la dirigente socialista Enma López al asegurar que la decisión del juez Santiago Pedraz demuestra que "no había nada" en contra del PSOE. Según López, el juez ha determinado que no existen indicios suficientes para iniciar un proceso penal, ya que "una noticia por sí sola no legitima convertir un relato periodístico en hechos punibles".

López explica que la querella del PSOE contra el PP se presentará "con tiempo y calma", asegurando que "no se puede hablar de temas tan serios" sin bases sólidas, refiriéndose a la corrupción como un problema grave. Además, subraya que el PSOE está comprometido en la lucha diaria contra la corrupción y que defenderán su "buen nombre". En ese sentido, critica que "no todo vale para intentar hacer caer al Gobierno de España", en referencia a Génova, y califica como infundados los ataques del PP.

Además, ha ironizado con que un partido que "sabe muy bien lo que es la financiación ilegal", no ha dudado en presentar una querella basada en "recortes de periódico y testimonios anónimos". Para la socialista, estas acciones no solo carecen de fundamento, sino que forman parte de una estrategia del PP para dañar la imagen del Gobierno, apuntando a que "lo han dicho muy claro, daba igual lo que pasase con la querella porque el daño estaba hecho".

Pese a que parecía complicado que la denuncia prosperara, la semana pasada desde el Partido Popular, el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, defendió su viabilidad, argumentando que existen precedentes donde denuncias similares han prosperado. Tellado citó como ejemplo la denuncia presentada contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. No obstante, esta querella fue ampliamente criticada por los socialistas, quienes la calificaron de "falsa" y "basada en bulos".

La base de la denuncia

La querella presentada por el PP se basaba en un reportaje publicado por el medio 'The Objective', en el que dos testigos anónimos aseguraban haber entregado grandes cantidades de dinero en efectivo en la sede socialista a cambio de favores políticos, un relato que ha sido desestimado por la Audiencia Nacional al no contar con pruebas suficientes para iniciar una investigación. El cruce de acusaciones entre ambos partidos continúa mientras el PSOE se prepara para llevar a los tribunales al PP por las afirmaciones que consideran calumniosas e injuriosas.