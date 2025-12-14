El presidente de la Conferencia Episcopal asegura que España está "bloqueada": "Moción de censura, cuestión de confianza o elecciones"

El presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha manifestado que tal y como está la situación política actual, hay que ir "a una cuestión de confianza, moción de censura o elecciones".

En una entrevista en La Vanguardia, Argüello considera que la situación política está "más que bloqueada", por lo que ha reiterado lo que ya dijo el pasado mes de julio y que provocó que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le enviara una cara en la que expresaba su malestar por sus declaraciones.

Argüello ha defendido la "legitimidad" de la Iglesia para opinar sobre la situación política. Aunque el entrevistador le ha replicado que es la primera vez en la democracia que la Conferencia Episcopal pide la dimisión de un Gobierno, el Arzobispo ha justificado esta exigencia porque "el momento actual es singular, con una legislatura sin presupuestos".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha respondido desde Cáceres: "Hay una cuarta opción: respetar el resultado electoral, aunque no te guste", y le ha animado a que se presente a las elecciones junto con Abogados cristianos: "A ver qué resultado saca", ha espetado. Sánchez también le ha recordado que "el tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó con la llegada de la democracia".

No ha habido avances en la relación con el Gobierno

Argüello, por su parte, ha aseverado que la Conferencia Episcopal sí se ha pronunciado en temas como el terrorismo, la situación moral de la sociedad, el aborto, la familia "y alguno especialmente polémico sobre la cuestión de la nación".

Además, ha señalado que "toda Europa" tendría que regenerar y renovar la democracia y ha pedido un pacto de Estado en materia de educación, porque se ve "constantemente desafiada". También ha comentado que deberían reformarse algunos artículos de la Constitución: "Por ejemplo, el artículo 2. ¿Qué queremos decir con nación, nacionalidades y regiones?", ha detallado.

Así las cosas, ha revelado que no ha habido avances en la relación con el Gobierno, y que "en los últimos meses" los temas que han tratado han versado sobre dos asuntos: "El Valle de los Caídos y la reparación a las víctimas de abusos de la pederastia eclesial". "Muy a nuestro pesar no hemos abordado otros asuntos cruciales", ha lamentado.

Sobre los casos de presunto abuso sexual en la Iglesia

Al hilo de los presuntos abusos sexuales dentro de la Iglesia, siendo el último caso el del obispo de Cádiz, Argüello ha lamentado que su renuncia se ha leído "de otra manera" después de que salieran las informaciones, porque "hacía 16 meses que la había presentado por el cáncer que padece".

Además, ha defendido "tanto la presunción de inocencia como el derecho a denunciar" y ha reconocido que "no" puede asegurar que no surjan más casos, porque "el pecado existe, por lo que es necesaria tanto la "prevención" como la "misericordia".

Preguntado por el disco de Rosalía, con una estética muy religiosa, ha reconocido que lo ha escuchado y le ha gustado "mucho", pero que no cree que haya más religiosidad entre los jóvenes por ella. Aunque sí hay "nuevos impulsos, un deseo de búsqueda, es reconocible el surgimiento de nuevas realidades juveniles en la Iglesia", ha indicado.

Sobre los sucesos en Torre Pacheco y las diferencias entre este organismo y Vox, Argüello ha defendido la postura del papa Francisco y de León XIV: "Debemos defender el derecho de una persona a no tener que salir forzado de su propia tierra. Una vez que alguien está entre nosotros, hemos de acogerle, promoverle, integrarle", aunque esto es compatible con que el Estado regule los flujos migratorios.