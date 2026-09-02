La presidenta de la FEMP reivindica la "neutralidad política" de las concentraciones de apoyo a Ceuta: "Las siglas no son importantes; son los ceutíes"

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado para esta tarde a todos los ciudadanos a las 20:00 horas, para que se manifiesten frente a los ayuntamientos de sus ciudades para mostrar su apoyo a Ceuta. En Por fin, la presidenta del organismo y alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha explicado las motivaciones de esta concentración.

"Trasladar un mensaje de pacificación, porque es una concentración con la que hemos pedido a todos los alcaldes y alcaldesas de España que dejen sus siglas dentro de los ayuntamientos; es una concentración que hemos promovido desde la neutralidad política", ha expuesto ante Jaime Cantizano. Cabe destacar que el PSOE no va a participar porque considera todo lo contrario, ya que la FEMP está presidida por el PP.

A su juicio, lo que Ceuta necesita es la "unidad" de todos los partidos políticos y que lo importante es "trabajar por Ceuta", porque "las siglas no son importantes, lo importante son los ceutíes". En este sentido, ha hecho hincapié en la petición de los ceutíes, que no es nada más y nada menos que "recuperar la normalidad" y el retorno a su país "con todas las garantías" de los que no son ceutíes.

Las manifestaciones están convocadas con "sentido común y corazón"

Desde el pasado 30 de julio, la ciudad autónoma vive una situación extrema. Por ello, cuando María José se desplazó hasta la ciudad para conocer de primera mano la situación, lo tuvo claro: "Cuando ves aquello... No podemos ponernos de canto, no podemos guardar silencio, no podemos mirar para otro lado", ha reivindicado.

Ha asegurado que la visita a Ceuta fue "uno de los momentos más impresionantes" de su vida política, porque vio de primera mano la realidad. "Los ceutíes viven en unas circunstancias totalmente excepcionales", ha explicado en Onda Cero, porque no duermen, no salen de sus casas... Y ha puesto en valor el papel del gobierno autonómico y su "admirable comportamiento".

En la conversación que mantuvo con el presidente de la ciudad, Juan José Vivas, este le transmitió que "esto no es un tema político, es un tema de sentido común, de corazón", algo que ella también comparte: "No es un tema político, por favor, dejemos la política". En este sentido, ha pedido a los políticos de España que estén "a la altura de lo que quieren los españoles" porque "ningún español, vote lo que vote, no está de acuerdo con el dolor que vive Ceuta".

Por qué algunos partidos rechazan la concentración

Así las cosas, y repitiendo una frase muy escuchada en el último mes -"Ceuta es España"-, la presidenta se ha preguntado por qué esta concentración está generando "tantísimo rechazo" por algunos partidos, en concreto el PSOE, y ha recordado que desde la FEMP se han impulsado concentraciones por otros motivos, como las víctimas del terremoto de Venezuela, los muertos de Adamuz o la dana de Valencia: "Esta concentración la he convocado con las mismas ganas, con el mismo convencimiento".

A su juicio, cree que desde determinados partidos critican la concentración "para tapar la inoperancia, la falta de soluciones y distraer la atención". Aun así, ha aseverado que no va a hablar del PSOE porque solo le interesa Ceuta y ha dejado una reflexión: "Los ceutíes y los españoles saben perfectamente quién está y quién no está".

No es una cuestión de racismo

Jaime Cantizano también ha hablado con Manuel Díaz, el portavoz de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta, que se ha mostrado de la misma opinión que García-Pelayo. Ha sostenido que sus organismos son apolíticos y que simplemente creen que es "importante" que la concentración coincida con el Día de Ceuta para que "esta vez la solución sea la definitiva".

Además, ha querido lanzar un mensaje a todos aquellos que solo ven "racismo en todas partes". Les ha pedido que sintonicen la televisión a la hora de la manifestación para que vean que va a haber personas de toda condición: "Nosotros en ningún momento hemos hablado de razas ni de religiones, solamente estamos en contra de una invasión de 70.000 personas porque fuimos atacados".

Manuel también ha lamentado que su día a día ha cambiado completamente desde hace un mes, porque ahora hay mucha "inseguridad" en las calles, debido a los actos violentos o las violaciones que se han producido. "Para ir a cualquier sitio vas con ese temor de que te puedan hacer algo y puedan generarte un peligro, y eso no nos lo va a quitar nadie hasta que solucionemos este problema y haya esa devolución", ha sentenciado.