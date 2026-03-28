La prensa estadounidense define a Sánchez como el referente europeo frente a Trump

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha consolidado como el "estandarte de la oposición política occidental" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según un retrato publicado este viernes por el diario The Wall Street Journal, que define el momento como "la revuelta española"en el tablero internacional.

El periódico neoyorquino sitúa a Sánchez como el "líder europeo que dice 'no' a Trump", destacando su posicionamiento frontal frente a la guerra en Irán incluso antes de que Washington ordenara el bombardeo de Teherán. En un contexto en el que, según el rotativo, Europa ha actuado con cautela, el jefe del Ejecutivo español ha optado por una estrategia de rechazo firme a las decisiones del mandatario estadounidense.

En una entrevista concedida en el Palacio de la Moncloa, Sánchez califica el conflicto como "un gran error para el mundo y, por lo tanto, para Estados Unidos", y reivindica el papel de España como un actor que aporta "previsibilidad" en un escenario internacional marcado, a su juicio, por decisiones impulsivas.

El diario subraya que el líder socialista ha sabido interpretar el creciente rechazo hacia Trump en parte de la opinión pública europea, lo que habría contribuido a reforzar su popularidad tras ocho años en el poder. Bajo el lema "no a la guerra", Sánchez ha adoptado una postura diferenciada respecto a otros aliados del continente.

Un pulso con costes en Europa

Esa estrategia también se ha traducido en decisiones concretas, como la negativa a permitir el uso de bases aéreas españolas por parte del ejército estadounidense en el contexto del conflicto con Irán, una medida que habría provocado el enfado de Trump y tensiones con otros socios europeos.

Según The Wall Street Journal, este posicionamiento ha tenido costes diplomáticos para el presidente español, incluyendo reproches de capitales como Berlín o París e incluso su exclusión de conversaciones informales entre líderes europeos sobre cómo gestionar la relación con Washington.

Pese a ello, el rotativo sostiene que España, tradicionalmente alejada del centro de gravedad de la política europea, ha pasado a encarnar el sentir de aquellos sectores del continente que reclaman una respuesta más firme frente a la Casa Blanca.

En este contexto, Sánchez trabaja en la articulación de una red internacional de líderes progresistas, con la vista puesta en una cumbre que se celebrará en abril en Barcelona y que busca reforzar la cooperación entre fuerzas de izquierda.

No obstante, el análisis advierte de los riesgos internos de esta estrategia. El giro político podría, según el diario, favorecer el crecimiento de la ultraderecha, al tiempo que recuerda la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo español, apoyado en partidos minoritarios, y los casos de corrupción que han afectado a su entorno.