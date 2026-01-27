El PNV no volverá a apoyar un decreto 'batiburrillo' del Gobierno: "Es forzar un dilema: o se acepta todo, o se es el malo de la película"

El PNV ha dejado claro al Gobierno de Pedro Sánchez que esta es la última vez y no volverán a apoyar decretos ley que mezclen medidas sociales con otras controvertidas para forzar apoyos en bloque. Aunque los nacionalistas vascos votaron finalmente a favor del decreto del escudo social, han transmitido su malestar con la forma en la que el Ejecutivo ha articulado el texto.

Durante el debate, la diputada del Grupo Vasco Idoia Sagastizabal ha reprochado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que el Gobierno haya vuelto a recurrir a un "falso dilema". "Este decreto contiene una mezcla de medidas urgentes y necesarias con otras controvertidas, diseñada para forzar un falso dilema: o se acepta todo, o se es el malo de la película. Y eso no es buscar consenso; es jugar a la ruleta rusa con su aprobación", ha asegurado.

Sagastizabal ha criticado la fórmula elegida por Bolaños para defender el decreto. El del PSOE ha aseverado que "votar no es hacer daño" y ha devuelto la responsabilidad al Gobierno. A su juicio, es el Ejecutivo quien debe tejer acuerdos con todos los grupos que hicieron posible la investidura. "Son ustedes quienes deben llegar a acuerdos y no lo han hecho. No con todos los grupos que hicimos posible la investidura", ha subrayado.

Críticas a la suspensión de los desahucios

Uno de los principales puntos de fricción para el PNV es la prórroga de la suspensión de los desahucios, una medida que los jeltzales consideran "muy controvertida". Sagastizabal ha criticado que, tal y como está diseñada, "no atiende a datos, sino a postulados ideológicos" y que se renueve año tras año, generando inseguridad jurídica.

Además, reprochó al Gobierno la falta de transparencia sobre el impacto real de la medida. "No sabemos cuántas personas se benefician, porque por mucho que preguntemos, no nos dan el dato", lamenta.

Aviso para el futuro

Pese a todas estas críticas, el PNV ha apoyado el decreto al considerar que el conjunto de medidas beneficiaba a Euskadi, como la revalorización de las pensiones, la garantía de suministro de luz y agua o el bono social. Sin embargo, Sagastizabal ha dejado claro que ese respaldo no se repetirá si el Gobierno insiste en esta fórmula.

El Grupo Vasco está "dispuesto a sacrificar algunas cuestiones cuando la suma de medidas beneficia a Euskadi", pero ha advertido de que no aceptará que se vuelva a presentar un decreto 'batiburrillo'. "No sigan con esta ruleta rusa. En el falso dilema que nos plantean, nosotros no somos los malos", ha terminado, antes de pedir al Ejecutivo más responsabilidad y negociación y de instarle a mirarse "el ombligo" para encontrar al verdadero responsable de la falta de apoyos.