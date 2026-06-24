El pleno de investidura de Juanma Moreno en Andalucía se celebrará el 29 y el 30 de junio

El pleno del Parlamento de Andalucía en el que se votará la candidatura de Juanma Moreno como presidente de la Junta se celebrará el 29 y el 30 de junio, según ha anunciado este miércoles el presidente de la Cámara autonómica, Jesús Aguirre, tras finalizar la ronda de consultas con los grupos parlamentarios.

En una comparecencia ante los medios sin preguntas, Aguirre ha anunciado que tras oír a los portavoces de los grupos esta semana, va a proponer al popular Juanma Moreno como candidato a la investidura, y que así se lo va a trasladar a la Mesa del Parlamento y posteriormente a la Junta de Portavoces.

De no salir investido el próximo 30 de junio, para lo que necesita la mayoría absoluta de la Cámara, algo que Moreno aún no tiene garantizado porque el PP todavía no ha llegado a un acuerdo con Vox, se repetiría la votación 48 horas después y esta vez el candidato solo necesitaría la mayoría simple para ser elegido presidente de la Junta de Andalucía.

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