Pedro Sánchez: "Si el PP no hubiera dependido de los votos de Vox, hubiera aprobado la Ley de Amnistía"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender la Ley de Amnistía como una necesidad hecha virtud: una necesidad de articular una mayoría para reeditar un Gobierno progresista y una virtud porque "antes o después" se iba a tener que tomar esta decisión. Ha insistido en que debemos dejar atrás la "deriva judicial" provocada por el "trauma" que supuso el 1-O en Cataluña y ha dicho entender que haya ciudadanos recelosos por esta decisión, pero que gracias a estas "excepciones a la norma", la Democracia salió hace 45 años y "se puede hacer que en Cataluña se garantice una convivencia equiparable a la que tienen otros territorios".

"El PP hubiera aprobado la Ley de Amnistía"

Sánchez ha defendido que no es el Poder Ejecutivo quien está aprobando la Ley de Amnistía, sino el Poder Legislativo con una mayoría absoluta de 178 votos a favor (menos Coalición Canaria, que ya ha dicho que votará en contra) y que está "tan convendido de las virtudes" de la norma, que "si el PP no hubiera dependido de los votos de Vox y sólo del nacionalismo, hubiera aprobado la Ley de Amnistía".

En una entrevista en 'Espejo Público' con Susanna Griso, el presidente ha dicho que en el preámbulo de la Ley de Amnistía se hace una reivindicación de la Constitución y la Democracia y se plantea un horizonte de superación de una contienda política que ha monopolizado el debate durante 15 años: "Devolvemos al sistema político a actores políticos que estaban fuera de la democracia desde 2017".

El presidente ha explicado que la Transición surge de una Ley de Amnistía en la que se dejaron atrás "delitos de sangre y situaciones adversas al sentir de muchos ciudadanos" y que este tipo de norma no es tan extraña en otros países europeos, ya que desde la Segunda Guerra Mundial, se han aprobado un total de 50 amnistías en países como Francia, Italia, Alemania o Portugal.

Mesas de negociación con Junts, ERC y dos verificadores distintos

El presidente del Gobierno ha enumerado los cambios de opinión que han tenido otros jefes del Ejecutivo, como Adolfo Suárez, cuando legalizó el Partido Comunista o Felipe González, cuando defendió el 'Sí' a la OTAN. También ha criticado al expresidente José María Aznar, que aprobó 1.400 indultos en un día, o que no hizo una mesa entre partidos políticos (como las suyas con ERC y Junts), sino que para tratar de frenar la violencia en Euskadi y España, se reunión con ETA en Suiza.

"No lo digo como comparación, sino como el espejo que hay que ponerle a la derecha. Aznar indultó a 1.400 personas en un día, pactó con CiU y el PNV y ni se cayó el mundo ni se hundió España. Esas reuniones con ETA representaron un gran aplauso de las mayorías, entre ellas, del PSOE, que vio ante una situación extraordinariamente compleja una voluntad del gobierno por superar ese conflicto", ha asegurado.

Ha reconocido que el hecho de que se celebren dos mesas distintas, una con Junts y otra con ERC, y con dos verificadores distintos es "una situación anormal", pero "venimos de una situación que no es normal y estas medidas van a lograr que se trate de recuperar un debate normalizado sobre la cuestión territorial".

Junts pidió al PP que el Rey se disculpase por su discurso del 3-O

Sánchez ha dicho que las reuniones con Junts "son entre partidos políticos, no entre Gobiernos" y ha criticado que se cargue contra su falta de transparencia cuando sus acuerdos políticos "son públicos". Ha asegurado que la demanda de transparencia que hay actualmente es "bastante asimétrica" porque al PP no se le ha preguntado qué habló con Junts ni quién se ha reunido con ellos o dónde.

A esto, Susanna Griso ha respondido que ella sí les preguntó y la respuesta del PP fue que las peticiones de Junts eran "inasumibles" por parte del Partido Popular porque entre ellas estaba que el Rey se disculpase por el discurso del 3 de octubre. Sobre si esta también fue una de las peticiones para el PSOE, Sánchez no ha contestado, pero sí ha criticado que por parte del PP se cuestionen cosas que "son de sentido común", como el Estatuto de Autonomía catalán, que fue aprobado y refrendado por la ciudadanía: "El PP usó el agravio territorial para llevar al Tribunal Constitucional artículos del Estatuto que luego se han aprobado en estatutos de otras comunidades autónomas donde gobierna el PP".

Reforma del Poder Judicial

Otro de los temas tratados en la entrevista ha sido la renovación del Poder Judicial. En los últimos días, se ha sabido que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se reunirán para analizar la situación. Aunque no se sabe qué día se celebrarán dicho encuentro, el presidente del Gobierno ha dicho que planteará al líder de la oposición una comisión de trabajo con tres temas fundamentales:

Reforma del sistema de financiación autonómica .

. "Cumplimiento de la Constitución" y renovación del Poder Judicial .

. Reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término 'disminuido'.

Mientras el PP quiere terminar con el sistema de elección de los jueces y que sean los propios jueces quienes elijan a la mitad de los magistrados, el presidente ha defendido que este sistema de elección es el que viene funcionando desde hace muchos años: "En 2001, cuando el PP lo acordó con el PSOE, ya teníamos este sistema. En 2013, cuando fue elegido en época de Rajoy un exalto cargo de Justicia con el Gobierno de Aznar, Carlos Lesmes, como presidente del CGPJ y Tribunal Supremo, fue con este método de elección".

Según Sánchez, "lo que está planteando el PP es 'primero quiero cambiar el método de elección para después cumplir con la Constitución'. Se reprocha a otras formaciones políticas que no cumplieron con la Constitución, pero ¿por qué al PP se le aplica la ley del embudo? Habrá que exigirle que cumpla con la Constitución y si tiene mayoría parlamentaria, sacarla adelante".

El presidente ha asegurado que él ya ha llegado a tres acuerdos con el PP sobre este tema, dos con Pablo Casado y uno con Alberto Núñez Feijóo, y ¿qué es lo que está pasando? "Que estamos viendo un caso de libro de 'lawfare', de politización de la Justicia con el bloqueo del PP del CGPJ", ha dicho.

"De 27 años, el PP ha gobernado 15 y el PSOE, 12. Pues son 22 los años con una mayoría conservadora del Poder Judicial. Así que, antes la obligación que la devoción: si uno quiere mostrar devoción por la Constitución, primero tiene que cumplir con ella", ha sentenciado.

Calviño, Podemos, Repsol e Israel, los otros temas de la entrevista

Otros de los asuntos que ha tratado Pedro Sánchez con Susanna Griso han sido, por ejemplo, la futura elección de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, como presidenta del BEI (Banco Europeo de Inversiones), sin duda, una "enorme pérdida" para el presidente "en lo personal y político, pero una buena noticia para España". No obstante, ha asegurado que "no será inmediato" porque se necesitarán todavía unos meses para hacer el traspaso. Sobre quién la sustituirá, el presidente no ha desvelado si el nombre se encuentra actualmente dentro o fuera del Consejo de Ministros, pero ha asegurado que afortunadamente "hay potentes economistas para seguir con esa labor".

Sobre el abandono de los diputados de Podemos del grupo político de Sumar y su integración en el Grupo Mixto, Sánchez no ha dicho nada de si esta situación complicará la negociación de los futuros Presupuestos Generales del Estado, pero sí ha asegurado que, en todo caso, se van a negociar con una fuerza progresista. Tampoco ha querido decir nada sobre si se siente más "cómodo" con los ministros de Sumar en el Consejo de Ministros: "Yo en las primeras reuniones, dije a todos los ministros que todos éramos ministros del Gobierno, no de un partido político".

Asimismo, entrevistado y entrevistadora han hablado sobre el replanteamiento del impuesto sobre las energéticas, la tasa que tenía que gravar los "beneficios caídos del cielo", y sobre si esta decisión puede tener que ver con las últimas declaraciones de Repsol y otros inversores, que se quejan de los bandazos fiscales que hay en España. Sánchez ha dicho que el replanteamiento no viene por dichas quejas, sino que corresponde a la evolución del mercado de la energía: "Gracias a la política energética europea liderada por España, estamos viendo que la factura de la luz se está reduciendo, y que hay proyectos industriales de esa política energética que incentive estas inversiones en energías renovables. Estamos en la fase de rediseño para ver cómo incentivar estos proyectos industriales".

Por último, Sánchez ha querido referirse a la polémica con Israel por sus últimas declaraciones. El presidente ha criticado que José María Aznar "mienta" al decir que él no ha condenado los atentados de Hamás y ha cargado contra la derecha por no decir que es inaceptable la muerte de civiles: "Si no quieren apoyar al Gobierno de España, perfecto, pero que estén con los derechos humanos".

El presidente ha reincidido en que Israel es un amigo de España, pero le sigue preocupando la muerte de civiles en Gaza, lo que considera una "cuestión de derechos humanos": "¿Cuál es el planteamiento de Israel para el día siguiente de esta guerra? ¿Cuál es el planteamiento de la comunidad internacional para reconocer o no el Estado palestino para que puedan coexistir pacíficamente?".

Vídeo de la entrevista completa a Pedro Sánchez