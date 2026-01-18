Pedro Sánchez comparte un vídeo en el que desvela qué hace cuando tiene "un hueco libre los fines de semana"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido en su cuenta de TikTok su plan de sábado. "Muchas veces me decís qué hago los fines de semana cuando tengo un hueco", así presenta el líder el Ejecutivo el vídeo en el que se le ve cubierto de nieve y, por ende, bien abrigado.

Sánchez, que se ha confesado fan de la bicicleta, ha relatado que ha optado por desplazarse hasta Castilla y León, en un lugar que linda con la Comunidad de Madrid, para practicar la disciplina de "enduro". En el vídeo muestra un paisaje cubierto de nieve, en el que apenas se ven los caminos y carreteras, por eso reconoce que no sabe si podrá recorrerlo en bici.

Cambio de ruta por las condiciones meteorológicas

A lo largo de todo el vídeo, Sánchez muestra el paisaje que ha recorrido con la bicicleta, lleno de nieve y en algunas zonas desaparece por completo, lo que en teoría es un camino. Después de varios segundos en los que en el vídeo solo se muestran fragmentos de vídeos acompañados de música, vuelve a hablar el presidente para contar que su plan se ha truncado y que, finalmente, ha tenido que ir por la carretera.

"Hay muchísima, muchísima nieve y el descenso puede ser peligroso por las raíces de los árboles", ha explicado el presidente, que promete enseñar en futuros vídeos la "fantástica disciplina" que es el enduro. El vídeo termina con una panorámica del paisaje nevado y el saludo sonriente de Sánchez. "Hasta la próxima", se despide.

Otros vídeos de Sánchez que se han hecho virales

Es la primera vez que el líder del Ejecutivo enseña lo que hace en su tiempo libre desde que abrió su perfil de TikTok. Lo que no ha dejado de compartir durante todas las semanas son sus recomendaciones para el fin de semana de un libro y una canción, siendo lo último el libro 'En el patio de los mayores' de Pol Morillas y la canción 'Profane Prophecy' de The Black Crowes.

Muy comentados han sido otros vídeos que ha compartido el presidente, como un pequeño tour por Moncloa "en plan Isabel Preysler" en el que enseñó la Sala del Reloj, su Spotify Wrapped 2025, que desveló que su edad musical es de 83 años o el vídeo en el que dijo que ya no le veía sentido al cambio de hora, que tanto revuelo causó.