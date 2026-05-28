Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso tras las últimas investigaciones judiciales "para informar sobre la situación política"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado este jueves comparecer ante el Congreso de los Diputados para informar sobre la situación política derivada de las últimas investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE y al Ejecutivo. La petición se ha registrado al amparo del artículo 203 del Reglamento de la Cámara.

La comparecencia llega en un contexto de fuerte presión política y mediática tras la apertura de nuevas líneas de investigación relacionadas con el denominado "caso Leire", las actuaciones de la UCO en la sede socialista de Ferraz y diversas causas judiciales que afectan a antiguos cargos y personas vinculadas al partido.

Desde la oposición, se ha intensificado la presión sobre el presidente, al igual que ha ocurrido con sus socios de Gobierno. Sus aliados parlamentarios de ERC, Compromís, BNG y Podemos ya habían pedido la comparecencia de Sánchez "cuanto antes".

Mientras tanto, los socios parlamentarios del PSOE han endurecido el tono. Formaciones como Sumar, ERC o el PNV han reclamado explicaciones públicas y mayor transparencia.

Después de la declaración de Zapatero

Sánchez aprovechará además su intervención para informar sobre las conclusiones del próximo Consejo Europeo previsto para los días 18 y 19 de junio, por lo que la sesión se celebraría previsiblemente después de esa fecha. Coincide, casualmente, con la fecha en la que está citado José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez Calama, que será el próximo 17 y 18 de junio.

Desde el Gobierno se insiste en desvincular al presidente de cualquier actuación irregular y se denuncia una supuesta estrategia de desgaste político basada en filtraciones judiciales y presión mediática. Algunos ministros y dirigentes socialistas han llegado a hablar de una "operación" para debilitar al Ejecutivo "por medios no democráticos", como es el caso de Óscar Puente.

La solicitud de comparecencia se produce en una de las semanas políticamente más delicadas para el Ejecutivo desde el inicio de la legislatura, con varios procedimientos judiciales abiertos y nuevas investigaciones que continúan ampliándose durante las últimas horas.