Pedro Sánchez carga contra los discursos de odio hacia el pueblo gitano: "Vamos a combatirlos con la fuerza del Estado de Derecho"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido en el acto organizado en el Palacio de la Moncloa con motivo de los 601 años de la llegada del pueblo gitano a España. Bajo el lema "Gelem, Gelem" (Anduve, anduve), el líder del Ejecutivo ha cargado contra los discursos de odio, que "arrecian como nunca antes" para asegurar que van a combatirlos "con la fuerza del Estado de Derecho para que nadie vuelva a sufrirlos en un futuro".

Sánchez ha puesto en valor la importancia del pueblo gitano en la historia de España y ha asegurado que "no es un capítulo aparte, sino que es parte intrínseca de nuestra identidad". "España no se podría entender sin la huella del pueblo gitano", ha añadido.

La aportación de los gitanos a España

Así ha enumerado a muchos de los gitanos que han marcado y siguen marcando la historia de España, como Camarón, Lorca, Lola Flores, Manuel de Falla, Julio Romero de Torres o Israel Fernández y ha destacado la importancia de "la vida cotidiana, el lenguaje, la manera de mirar el mundo, de ser y estar, de convivir y coexistir".

El presidente del Gobierno ha lamentado "los siglos de discriminación y persecución" que ha sufrido el pueblo gitano y que se haya intentado borrar su cultura e historia. Así las cosas, ha recordado que se llegó a decir que el romanín -la lengua gitana- era "de delincuentes". Si bien hoy, en palabras de Sánchez, es "una lengua repleta de cosas buenas, de familia, de dignidad, de libertad" y ha puntualizado que la UNESCO la ha reconocido como patrimonio inmaterial.

Asimismo, el líder del Ejecutivo ha comentado la importancia de celebraciones como el 8 de abril o el Samuradipen -el genocidio del pueblo gitano-, porque ayudan "a visibilizar vuestra historia y aportación a la sociedad" y ha señalado la importancia de la creación del Consejo Estatal del pueblo gitano y el Instituto de cultura gitana, porque han consolidado "la cooperación y colaboración con el Estado".

El pueblo gitano no está en los márgenes de la ciudad

Una parte del discurso de Sánchez ha estado dedicada a las mujeres gitanas, porque han tenido que romper el techo "como mujeres y como gitanas". El presidente ha reiterado que el pueblo gitano "no está en los márgenes de la ciudad" sino que son "compañeros, vecinas, amigos, sois España".

Sánchez ha terminado su intervención haciendo un recordatorio y una promesa: "Seis siglos y un año después el pueblo gitano no pide caridad, sino algo mucho más sencillo: respeto, igualdad y reconocimiento. Nos comprometemos y yo mismo a seguir trabajando para que sea una realidad. Para que el anduve y anduve sea andaremos y andaremos".