Pedro Sánchez apela a la presunción de inocencia del exdirector de la Guardia Civil imputado: "Veremos en qué deriva la causa"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a la presunción de inocencia del exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, imputado en la causa que investiga una presunta trama que, supuestamente, buscaba desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

"Veremos en qué deriva toda esta causa", ha respondido el presidente del Gobierno a las preguntas de los periodistas en una comparecencia desde Mallorca, tras su reunión con el rey Felipe VI. Durante casi dos horas, el líder del Ejecutivo y el monarca han mantenido una reunión, como cada verano en el Palacio de la Almudaina de Palma.

Allí ha sido preguntado por los periodistas por la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que ha citado a Marcos como imputado el próximo 10 de septiembre. Pedraz ha atendido una de las peticiones que le formuló la acusación popular que coordina el PP, que solicitó imputar al antecesor de la actual directora, Mercedes González, también investigada, argumentando que los hechos investigados "responden a una actuación coordinada por la cúpula de la Guardia Civil".

Justifica el indulto a Laura Borràs

Otro de los temas por los que ha sido preguntado Sánchez es por el indulto parcial a la expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borrás. El presidente ha explicado que la decisión se ha adoptado como consecuencia de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideraba que la pena de prisión era excesiva.

La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que se mantuviera la inhabilitación, "pero no la pena de prisión por considerarla excesiva", ha insistido. Tras preguntarle si se trataba de un intento de acercarse a Junts de cara a la aprobación de los futuros presupuestos, Sánchez se ha limitado a decir que el Gobierno solo ha dado cumplimiento de la citada sentencia.

Sobre las cargas policiales en la manifestación de Mallorca

Aprovechando que la reunión con el monarca ha sido en Baleares, el presidente del Gobierno ha expresado su respaldo al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, tras las cargas policiales registradas en la manifestación del domingo en Palma contra la masificación turística, ha mostrado su "empatía absoluta" con los manifestantes y ha pedido esperar al resultado de la investigación abierta.

El presidente ha defendido que Rodríguez es "una persona con una experiencia política contrastada, con una capacidad de gestión también contrastada" y ha asegurado que "lo único que hace es hacer bien su trabajo".

Los incendios han copado "buena parte" de la conversación

Asimismo, los incendios, en palabras del presidente, han copado "buena parte" de su conversación con el rey. En este sentido, ha pedido a los ciudadanos "prevención y precaución" ante la ola de calor y que "no hagan caso a los bulos y la desinformación" que circulan en redes sociales sobre los fuegos.

Tras insistir en que la información veraz es la de los "canales oficiales e institucionales", Sánchez ha vuelto a pedir a las fuerzas políticas que se sumen al Pacto de Estado contra la emergencia climática, pero ha lamentado que "hay algunas fuerzas que, les digas lo que les digas, les da igual".

Espera ganar las eleccioens y repetir el encuentro el año que viene

Sánchez también ha ensalzado el crecimiento económico de España que deriva en un "fuerte crecimiento del empleo", incluso en sectores de "gran valor añadido", y ha desvelado que ha hablado con el rey sobre Ucrania, Oriente Medio y Latinoamérica, destacando que Madrid albergará en noviembre la Cumbre Iberoamericana.

Así las cosas, Pedro Sánchez se ha despedido de los medios de comunicación con el deseo de ganar las próximas elecciones generales y repetir el año que viene el despacho de trabajo con el rey Felipe VI en Palma: "Ese es mi ánimo. Continuar en la tarea. (...) Nos vemos el próximo, o al menos, lo voy a intentar".