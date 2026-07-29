El juez del caso Leire Díez imputa al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como imputado el 10 de septiembre al exdirector de la Guardia Civil Leonardo Marcos en la causa en la que investiga a una presunta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

En una providencia conocida este miércoles, el magistrado acuerda esta diligencia a petición de la acusación popular que coordina el PP.

El Partido Popular pidió imputar al antecesor de la actual directora, Mercedes González, también investigada, argumentando que "los hechos investigados responden a una actuación coordinada por la cúpula de la Guardia Civil".

Cabe recordar que el que fuera jefe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, desveló ante agentes de esta misma unidad que recibió presiones por parte de Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, para "ponerse de perfil" en la investigación que afecta a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que fuese la autoridad judicial quien "tomase la iniciativa", según un oficio de los investigadores.

El que fuera coronel jefe de la UCO relató el pasado 27 de mayo que el entonces director general de la Guardia Civil, antecesor de la actual directora, Mercedes González, también imputada, afirmó que el oficio de solicitud efectuado por la UCO en la investigación del hermano de Sánchez era "totalmente prospectivo y malintencionado".

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