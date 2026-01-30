Page considera que los pensionistas no se merecen "ir en un batiburrillo" y pide dejarles fuera del "bloqueo político"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, considera que los pensionistas no se merecen "ir en un batiburrillo", en relación al decreto ómnibus sobre escudo social que incluía la revalorización de las pensiones que fue rechazado esta semana por el Congreso de los Diputados con el voto en contra del PP, Vox y Junts.

Al ser preguntado sobre esto, García-Page ha insistido en que "los pensionistas de este país se merecen que se les apruebe y se les razone y se les decidan las cosas con la importancia que tienen".

El presidente socialista, que ha dicho que no quiere entrar "en las jugadas y en los cálculos que se hacen en la aritmética parlamentaria actual porque son absolutamente demoníacos y kafkianos", ha asegurado que "hay algunas cosas que tendrían que estar al margen también del bloqueo político y de la discusión política".

"Si estamos de acuerdo en la revalorización, no tendría que dar tantos problemas o no buscarlos también en el procedimiento", ha advertido.