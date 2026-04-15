Pablo Pombo denuncia una "estrategia antidemocrática" para blindar a Sánchez: "Busca protegerle de todos los casos de corrupción"

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez por cuatro delitos no está siendo bien recibida en el seno del Gobierno. Tanto que se ha abierto una crisis entre el Ejecutivo y el Poder Judicial a raíz de la actuación del magistrado.

Sobre este asunto se ha pronunciado el periodista Pablo Pombo: "Después de dos años de investigación sólida, las únicas críticas que pueden hacerse son formales". Por eso, "ver al Gobierno criticando aspectos formales me hace preguntarme si Óscar Puente es un lord británico, porque no conozco a nadie más irrespetuoso y que se salte las formas de una manera más salvaje".

De acuerdo con el periodista, a lo largo de la historia de la democracia en España "se han producido varias olas de corrupción". En todas ellas, "el partido gobernante ha cometido el error de no respetar la autoridad y la independencia del juez que le estaba investigando". Sin embargo, con el caso Begoña Gómez ocurre algo muy distinto: "Esto no había pasado jamás. Ni a esta escala, ni con esta continuidad, ni con este coro en los medios".

Es, en este punto, donde Pombo señala que existe una especie de "estrategia" dentro de la agresión que denuncia. "Lo grave es que es un instrumento; está dentro de una estrategia que en mi opinión es antidemocrática porque busca proteger a Sánchez de todos los casos de corrupción que salen a la luz en el entorno del presidente del Gobierno".

Pumpido es el sacerdote que casa los escándalos con la impunidad

Esta estrategia se estaría aplicando "de manera consistente en dos campos": el de la opinión pública y el del poder judicial. En el primero, el periodista apunta a una única palabra: "victimismo". Es en el segundo plano de la estrategia "donde se aplica la mayor violencia y una agresión a la integridad del poder judicial".

En esto se incluye "el señalamiento directo del juez, la intimidación, el uso de la Fiscalía del Estado, el uso de la Abogacía del Estado y el uso y abuso del Tribunal Constitucional, que se convierte en un contrario a la Constitución en el que Pumpido es el sacerdote que casa los escándalos con la impunidad".